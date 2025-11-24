El Ayuntamiento de Córdoba descarta medidas especiales para la protección de los conductores de Aucorsa

El delegado de presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado a preguntas de los periodistas este lunes de que no está previsto adoptar medidas de seguridad especiales para la protección de los conductores de Aucorsa tras el intento de apuñalamiento registrado el pasado fin de semana. Según Torrico, "la Policía Local está avisada de que es una prioridad atender a estos profesionales si solicitan su ayuda" y ha recordado que lo ocurrido es "algo absolutamente excepcional".

Torrico ha indicado que "se mantendrán los canales abiertos de comunicación y alerta por si los conductores necesitan en algún momento que intervenga la Policía", pero de momento, ha descartado que se vaya a implantar alguna medida extraordinaria como reclaman en la empresa.

Cabe recordar que el comité de empresa de Aucorsa denunció este fin de semana el intento de apuñalamiento a uno de sus conductores en la noche del pasado sábado, motivo por el que exigen mayores medidas de seguridad para los conductores. El comité exigió la implantación de la figura de agentes de la autoridad al considerar "inadmisible que un trabajador pueda ver comprometida su vida por el simple hecho de desempeñar sus funciones, al volante de un vehículo que transporta a decenas de personas".

Muralla del Marrubial

En cuanto a la situación de la muralla del Marrubial, el también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha descartado que se vaya a realizar alguna actuación de restaruación en la zona tras la llamada de alerta de un vecino el pasado viernes por la aparición de una fisura en la última torre de la muralla, junto a la puerta del Colegio de los Trinitarios.

Debido a la cercanía del colegio y al tránsito de niños, se realizó una inspección y una actuación de aseguramiento por parte de los bomberos que retiraron parte de la reparación realizada en 2017, que tras las últimas lluvias se había separado de la torre original. Asimismo, se colocaron vallas rodeando el perímetro. Al no haber afectación en los elementos originales, Torrico ha descartado que se vaya a acomter alguna actuación de rehabilitación extraordinaria.