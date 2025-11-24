Gerencia de Urbanismo
El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
La Constructora San José SA, encargada de finalizar el Centro de Convenciones del Parque Joyero, ha reclamado el pago de intereses de demora
El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar a la Constructora San José SA la cantidad de 326.046 euros por el pago de intereses de demora y costes de cobro tras aprobar la admisión de la reclamación realizada por la empresa en relación con el contrato de obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, adjudicado en agosto de 2020. Según la información aportada tras la junta de gobierno local celebrada este lunes, la empresa cumplió con sus obligaciones contractuales y legales, presentó la facturas correctamente a través del registro administrativo, cumplió con los plazos establecidos, pero no recibió el pago a tiempo por parte del Ayuntamiento.
Constructora San José SA resultó adjudicataria del contrato para las obras del Proyecto de Terminación de la Obra de consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del Pabellón Multiuso en el Parque Joyero a Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba.
Según la ley, el deudor incurre en una demora por el incumplimiento del pago en el plazo acordado, lo que obliga al Ayuntamiento a abonar el interés de demora aplicado al importe total de las facturas.
En junio de 2020, la Gerencia Municipal de Urbanismo adjudicó a la empresa Construcciones San José SA la máxima puntuación de la oferta técnica para la terminación de las obras, consistentes en la consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio del Parque Joyero.
