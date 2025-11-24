El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra

El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar a la Constructora San José SA la cantidad de 326.046 euros por el pago de intereses de demora y costes de cobro tras aprobar la admisión de la reclamación realizada por la empresa en relación con el contrato de obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, adjudicado en agosto de 2020. Según la información aportada tras la junta de gobierno local celebrada este lunes, la empresa cumplió con sus obligaciones contractuales y legales, presentó la facturas correctamente a través del registro administrativo, cumplió con los plazos establecidos, pero no recibió el pago a tiempo por parte del Ayuntamiento.

Constructora San José SA resultó adjudicataria del contrato para las obras del Proyecto de Terminación de la Obra de consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del Pabellón Multiuso en el Parque Joyero a Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba.

Según la ley, el deudor incurre en una demora por el incumplimiento del pago en el plazo acordado, lo que obliga al Ayuntamiento a abonar el interés de demora aplicado al importe total de las facturas.

En junio de 2020, la Gerencia Municipal de Urbanismo adjudicó a la empresa Construcciones San José SA la máxima puntuación de la oferta técnica para la terminación de las obras, consistentes en la consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio del Parque Joyero.