Hacemos afirma que el alcalde tiene "bloqueado el proyecto del antiguo Pabellón de la Juventud"

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha lamentado que "sigan pasando los meses sin que el alcalde cumpla su palabra" con la ciudadanía del distrito Sur respecto al futuro del antiguo Pabellón de la Juventud, un proyecto "clave" para una de las zonas con mayores necesidades sociales y económicas de Córdoba, según afirma en un comunicado.

Desde la coalición recuerdan que el gobierno municipal "lleva meses prometiendo que presentaría al consejo rector del Imdeco el nuevo pliego de licitación". Así, detallan que "primero, anunciaron que estaría listo en septiembre, después en octubre y, a pesar de haber finalizado noviembre, no han llevado absolutamente nada, evidenciando un retraso injustificable y una falta de compromiso con el distrito Sur".

Por otra parte, insisten en que "volver a sacar el pliego no garantiza en absoluto que no vuelva a ocurrir lo sucedido hace unos meses, cuando la licitación quedó desierta", y vuelven a defender que el Ayuntamiento "debe asumir directamente la ejecución del proyecto, especialmente cuando no existe ningún problema de financiación: en 2024 el alcalde dejó casi 40 millones de euros sin ejecutar, y todo apunta a que en 2025 volverá a repetirse el mismo patrón de inacción presupuestaria", aseguran.

La coalición ha vuelto a denunciar la "falta de gestión y la inoperancia" del alcalde, José María Bellido, y de su equipo de gobierno, y subrayan la importancia de garantizar servicios públicos en todos los barrios. A su juicio, la oferta de espacios e instalaciones deportivas es "fundamental" para el desarrollo social, comunitario y económico de la ciudad, y esta necesidad es "aún mayor" en el distrito Sur, donde se encuentran varios de los barrios más pobres de España, recuerdan.