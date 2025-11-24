Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”

Córdoba suma desde este sábado 22 de noviembre un nuevo punto de referencia para los más golosos (y también para los más exigentes con el dulce). En pleno centro de la ciudad ha abierto sus puertas La Pastelería Francesa: un pequeño rincón dedicado a la repostería artesanal de inspiración gala que ya está dando que hablar.

El local se encuentra en el número 11 de la calle Diario de Córdoba y nada más cruzar la puerta deja claro que no es una pastelería cualquiera. El escaparate, las vitrinas, la estética cuidada al detalle y la identidad gráfica están alineadas con las clásicas pâtisseries parisinas.

Dulces franceses, porciones individuales y sabor casero

La propuesta de La Pastelería Francesa gira en torno a porciones individuales de repostería. En su carta se pueden encontrar opciones como fondant de chocolate, tarta de limón, cheesecake de limón y lotus, tropezienne, cookies, carrot cake o incluso propuestas saladas como la quiche lorraine. Los precios se mueven aproximadamente entre 1,80 y 4,10 euros según el producto elegido.

Además ofrecen la posibilidad de encargar tartas completas bajo pedido, ajustando el precio según el encargo, lo que abre la puerta a celebraciones, cumpleaños o simplemente a darse un capricho en casa.

Los horarios de apertura de la Pastelería Francesa son de miércoles a sábado de 12:00 a 20:00 y los domingos de 9:00 a 14:00, mientras que los lunes y martes permanece cerrada.

Lo que dicen quienes ya han ido

Aunque lleva muy poco tiempo abierta ya ha empezado a recibir elogios en redes sociales. La creadora Blandine la ha definido directamente como “oh la la. La mejor tarta de limón de Córdoba”.

También la cuenta Srta_maripepis ha querido compartir su visión del proyecto, asegurando que se trata de “un sueño hecho realidad gracias al esfuerzo, la pasión y el cariño” de Florence, la persona que está detrás de este nuevo espacio. Según explica cada detalle refleja dedicación, amor por lo que se hace y una búsqueda constante de la excelencia.