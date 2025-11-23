Urbanismo aclara que la muralla del Marrubial de Córdoba no ha sufrido daño

La muralla del Marrubial, en Córdoba capital, no ha sufrido daños, pese a lo que pueda parecer a simple vista cuando se observan unas vallas colocadas en una parte de esta infraestructura. Según han informado a este periódico fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la parte que se ha visto afectada se corresponde con una reparación que se realizó en 2017, y no con el elemento original de la muralla.

Las mismas fuentes han explicado que se recibió un aviso por parte de un vecino que señalaba la aparición de una fisura en la última torre de la muralla, al lado del colegio de los Trinitarios. Ante la cercanía del colegio, y también por ser una zona de tránsito, se decidió retirar parte de la reparación realizada hace ocho años y se colocaron las vallas.

Esa parte que se había separado de la torre original se desprendió, añaden las fuentes de Urbanismo, a las últimas de la pasada semana. Con todo ello, insisten, el elemento original no se ha visto afectado.