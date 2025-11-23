Urbanismo aclara que la muralla del Marrubial de Córdoba no ha sufrido daño
La parte que se vio afectada por las lluvias se corresponde con una reparación de 2017
La muralla del Marrubial, en Córdoba capital, no ha sufrido daños, pese a lo que pueda parecer a simple vista cuando se observan unas vallas colocadas en una parte de esta infraestructura. Según han informado a este periódico fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la parte que se ha visto afectada se corresponde con una reparación que se realizó en 2017, y no con el elemento original de la muralla.
Las mismas fuentes han explicado que se recibió un aviso por parte de un vecino que señalaba la aparición de una fisura en la última torre de la muralla, al lado del colegio de los Trinitarios. Ante la cercanía del colegio, y también por ser una zona de tránsito, se decidió retirar parte de la reparación realizada hace ocho años y se colocaron las vallas.
Esa parte que se había separado de la torre original se desprendió, añaden las fuentes de Urbanismo, a las últimas de la pasada semana. Con todo ello, insisten, el elemento original no se ha visto afectado.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento