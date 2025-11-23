UGT-FICA propone tres "puntos iniciales" para desbloquear el conflicto laboral en Hitachi Córdoba

El sindicato UGT-FICA Córdoba ha trasladado a Hitachi una propuesta inicial con tres medidas concretas para retomar la negociación del convenio colectivo y abrir una vía de salida al conflicto laboral. La organización sindical expresa su "preocupación" por la situación de la planta y urge a la empresa a recuperar el diálogo.

La federación señala que el origen del conflicto se encuentra en la negociación del convenio colectivo, cuya "ultraactividad -explica- expiró hace más de un año". Según UGT-FICA, la empresa prorrogó unilateralmente su vigencia, “contraviniendo lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores”, lo que ha generado un deterioro progresivo de las relaciones laborales.

La situación, añade la organización, se ha agravado con el cierre temporal de la fábrica durante tres días y con la "apertura de expedientes contradictorios" a varios miembros del comité de empresa, una medida que califican como “especialmente grave” por el clima de incertidumbre que genera en la plantilla.

El sindicato afirma que su prioridad es “reconducir la situación respetando siempre la voluntad de los trabajadores y trabajadoras” y destaca que la planta de Córdoba cuenta con profesionales “de altísima cualificación y con décadas de experiencia”, un activo que consideran esencial para consolidar el proyecto industrial.

En este contexto, UGT-FICA ha remitido a la dirección de Hitachi una propuesta concreta para desbloquear la negociación, articulada en tres puntos:

Consolidar el incremento salarial del 3,8% previsto para 2025 como base para las tablas de 2026.

previsto para 2025 como para las Garantizar que cualquier medida de flexibilidad sea voluntaria .

. Reactivar de inmediato la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo, a través de una comisión del Comité de Huelga, tal y como obliga la normativa mientras dure el conflicto.

UGT-FICA considera urgente que ambas partes encuentren una solución negociada “antes de que la situación se vuelva irreversible”. El sindicato insiste en la necesidad de preservar el empleo estable y de calidad y en que Hitachi siga siendo “un referente industrial en la provincia”.

Finalmente, realiza un "llamamiento público a las administraciones e instituciones para que se impliquen activamente" en la defensa del proyecto industrial de la empresa en Córdoba, al entender que su continuidad es fundamental para el futuro de cientos de familias.