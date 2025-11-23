Boletín informativo
Estas son las noticias con lo más destacado de la actualidad de hoy en Córdoba
El empate del Córdoba CF en Granada, la contratación de personal en el comercio de cara a la campaña de Navidad y la entrevista a la vicedecana del Colegio de la Abogacía a las puertas del 25N centran la crónica del domingo
El Córdoba CF resistió ayer y empató ante el Granada en el Nuevo los Cármenes. No es una victoria, pero sí un punto de mucho valor en este derbi andaluz frenético. En otro orden de cosas, la temporada alta del comercio comienza. El sector espera este año aumentar la contratación de personal un 20% para dar cobertura al aluvión de clientes que se esperan en el Black Friday y la campaña de Navidad. Y en tercera instancia, a las puertas del 25N, la abogada Concepción Ortega aborda el avance de esta lacra deteniéndose en la preocupación en los jóvenes. La letrada asegura que para reducir el número de agresores es vital impedir el acceso de los menores al porno.
- El Córdoba CF saca un punto de valor en la locura del Nuevo los Cármenes
- La Navidad y el Black Friday generarán un 20% más de empleos este año en Córdoba
- Concepción Ortega, vicedecana del Colegio de la Abogacía: "Para que no haya agresores jóvenes, hay que impedir el acceso de los menores a la pornografía"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Diario CÓRDOBA premia el jueves 27 de noviembre seis iniciativas para potenciar el turismo
- Del comercio a la hostelería: los perfiles más demandados en Córdoba para la campaña de Navidad
- Viejos muros, nuevas eras: derribos históricos en Córdoba
- Chiquilandia abre sus puertas en Córdoba aumentando su oferta
- Inspeccionan una vivienda en la calle Montero por el desprendimiento de la fachada
- La Policía Nacional de Córdoba celebra su segunda carrera solidaria Ruta 091
Provincia
- La asociación Nuestros Ángeles cumple 25 años ayudando a comprender y frenar el alzhéimer en Lucena
- Las aguas sanadoras de Villaharta: un balneario de otra época en la provincia de Córdoba
Cultura
Sucesos
Deportes
Internacional
- Los líderes aliados de Ucrania rechazan parcialmente el plan de paz de Trump: "Las fronteras no se deben cambiar por la fuerza"
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba