Estas son las noticias con lo más destacado de la actualidad de hoy en Córdoba

El Córdoba CF resistió ayer y empató ante el Granada en el Nuevo los Cármenes. No es una victoria, pero sí un punto de mucho valor en este derbi andaluz frenético. En otro orden de cosas, la temporada alta del comercio comienza. El sector espera este año aumentar la contratación de personal un 20% para dar cobertura al aluvión de clientes que se esperan en el Black Friday y la campaña de Navidad. Y en tercera instancia, a las puertas del 25N, la abogada Concepción Ortega aborda el avance de esta lacra deteniéndose en la preocupación en los jóvenes. La letrada asegura que para reducir el número de agresores es vital impedir el acceso de los menores al porno.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Sucesos

Deportes

Internacional