Estas son las noticias con lo más destacado de la actualidad de hoy en Córdoba

El empate del Córdoba CF en Granada, la contratación de personal en el comercio de cara a la campaña de Navidad y la entrevista a la vicedecana del Colegio de la Abogacía a las puertas del 25N centran la crónica del domingo

Una dependienta ordena prendas en oferta durante el Black Friday, en una tienda de ropa deportiva de Córdoba.

Una dependienta ordena prendas en oferta durante el Black Friday, en una tienda de ropa deportiva de Córdoba. / Manuel Murillo

El Córdoba CF resistió ayer y empató ante el Granada en el Nuevo los Cármenes. No es una victoria, pero sí un punto de mucho valor en este derbi andaluz frenético. En otro orden de cosas, la temporada alta del comercio comienza. El sector espera este año aumentar la contratación de personal un 20% para dar cobertura al aluvión de clientes que se esperan en el Black Friday y la campaña de Navidad. Y en tercera instancia, a las puertas del 25N, la abogada Concepción Ortega aborda el avance de esta lacra deteniéndose en la preocupación en los jóvenes. La letrada asegura que para reducir el número de agresores es vital impedir el acceso de los menores al porno.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Sucesos

Deportes

Internacional

TEMAS

Estas son las noticias con lo más destacado de la actualidad de hoy en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 23 de noviembre del 2025

La Navidad y el Black Friday generarán un 20% más de empleos este año en Córdoba

Del comercio a la hostelería: los perfiles más demandados en Córdoba para la campaña de Navidad

Diario CÓRDOBA premia el jueves 27 de noviembre seis iniciativas para potenciar el turismo

Concepción Ortega, vicedecana del Colegio de la Abogacía: "Para que no haya agresores jóvenes, hay que impedir el acceso de los menores a la pornografía"

Alsara celebra 60 años de historia de compromiso son sus socios y clientes

La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger

