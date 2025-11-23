El PSOE propone crear muros de libre expresión en Córdoba con un sistema municipal de reserva

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba la puesta en marcha de muros de libre expresión para el desarrollo del arte urbano en Córdoba, acompañados de una aplicación móvil municipal que permita reservar turnos y gestionar los espacios. La propuesta se inspira en modelos aplicados con éxito en otras ciudades europeas, asegura el PSOE en una nota de prensa.

El concejal socialista Ángel Ortiz denuncia la falta de espacios municipales habilitados para el arte urbano y señala que esta disciplina forma parte de la cultura popular contemporánea. Recuerda que ciudades como Barcelona cuentan con herramientas específicas para su regulación y promoción, como la aplicación Wallspot, que permite reservar muros y garantiza la legalidad de las intervenciones.

Dinamizar los barrios

Ortiz considera que Córdoba “no puede seguir dando la espalda a la cultura urbana ni tratarla como un problema”, y sostiene que ofrecer espacios seguros ayudaría a dinamizar los barrios, fomentar el talento local y convertir el espacio público en un entorno creativo y accesible.

La propuesta del PSOE incluye crear una red de muros autorizados distribuidos por los barrios y desarrollar una aplicación móvil que permita a artistas y colectivos consultar la disponibilidad, reservar turnos y generar una comunidad creativa conectada y visible. Según la formación, este sistema favorece la convivencia, evita conflictos en el espacio urbano y reconoce el valor cultural y social del arte callejero.

Arte efímero

El edil subraya que el arte urbano es efímero por naturaleza y que necesita espacios donde pueda expresarse libremente y ser reconocido como parte de la identidad de la ciudad. Lamenta que Córdoba, pese a su potencial creativo y a una juventud “altamente activa”, siga sin ofrecer alternativas que faciliten la expresión cultural contemporánea.

El PSOE insiste en que los muros de libre expresión no son solo lugares para pintar, sino herramientas para activar barrios, generar rutas culturales, atraer visitantes y consolidar un ecosistema creativo que -afirman- hoy se encuentra disperso y sin apoyo municipal. Por ello, reclaman al Ayuntamiento que adopte medidas “sencillas, accesibles e innovadoras” para impulsar la cultura urbana en la ciudad.