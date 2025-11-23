La procesión de los Santos Mártires abre el Año Jubilar

Tras la apertura el pasado sábado del Año Jubilar de los Santos Mártires llevada a cabo por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández, con motivo del 450 aniversario del hallazgo de las reliquias, la urna que las contiene fue trasladada este domingo en procesión desde la basílica de San Pedro hasta la Catedral, donde posteriormente se celebró la eucaristía.

La fría mañana no impidió que, puntualmente, la cruz de guía de la hermandad de la Misericordia se situara en la calle para abrir paso a un nutrido cortejo formado por hermanos de la cofradía y representantes de diversas hermandades vinculadas a los mártires, entre ellas San Rafael o la Buena Muerte. No faltó la presencia de delegaciones llegadas desde Carrión de los Condes (Palencia), Martos o Cabra, así como miembros de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José María Bellido, siguiendo una tradición que se remonta siglos atrás.

La salida procesional de las reliquias de los Santos Mártires, en imágenes / A.J.González

La urna con las reliquias de los Santos Mártires procesionó en una parihuela cedida por la hermandad de la Merced, exornada con rosas rojas. El cortejo estuvo acompañado por los cantos y la música del grupo sevillano De Profundis, que interpretó obras de Palestrina y Tomás Luis de Victoria entre otros autores, acentuando el ambiente de recogimiento durante el recorrido hacia la Catedral.

Una vez llegado el cortejo al primer templo de la diócesis, comenzó la solemne eucaristía. En su homilía, el obispo recordó que la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que la Iglesia celebra este domingo, marca el final del año litúrgico. Señaló además que Cristo «más que representar el poder, representa el antipoder», y subrayó que «el Señor, poderoso en obras y palabras, mostró su poder a través del perdón y la misericordia». Virtudes, añadió, que también encarnaron los Santos Mártires «amando y perdonando».

Concluida la celebración, el cortejo emprendió el camino de regreso hacia la basílica de San Pedro, que desde el pasado 22 de noviembre y hasta el 26 de noviembre de 2026 será templo jubilar para conmemorar los 450 años del hallazgo de las reliquias en su subsuelo.