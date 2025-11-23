IU y PCA llaman a llenar las calles este 25N y alertan del retroceso institucional en políticas de igualdad

Las direcciones provincial y local de IU y PCA en Córdoba han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar masivamente en la manifestación del 25 de noviembre, que partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas. Ambas organizaciones denuncian la “inacción” de la Junta y el aumento de los asesinatos machistas en Andalucía, que suma 11 víctimas en lo que va de año.

Las formaciones señalan que Andalucía vuelve a situarse a la cabeza en número de asesinatos machistas, representando casi el 30% del total estatal pese a que su población apenas supone el 18% del conjunto. A juicio de ambas organizaciones, esta realidad exige “políticas públicas contundentes” frente a lo que describen como una “dejación” por parte del Gobierno andaluz, informan ambas organizaciones en una nota de prensa.

IU y PCA recuerdan que el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género continúa caducado desde 2018, lo que -subrayan- incumple la Ley Andaluza contra la Violencia a las Mujeres. A esta situación añaden que los presupuestos autonómicos no contemplan recursos suficientes para desarrollar dicha ley, afectando de forma directa al asesoramiento y acompañamiento jurídico de las mujeres víctimas.

En su comunicado, las organizaciones afirman que esta falta de compromiso institucional constituye “también una forma de violencia”, señalando que la desprotección y la ausencia de políticas públicas eficaces generan violencia estructural contra las mujeres.

También advierten de un “retroceso” en el ámbito municipal. Señalan que "el alcalde prevé recortar un 22% el presupuesto de Igualdad para 2026, un descenso que califican como un nuevo golpe” a programas esenciales de prevención, atención y promoción de la igualdad. “Reducir recursos en un contexto de incremento de la violencia machista es irresponsable y peligroso”, sostienen.

Las direcciones de IU y PCA relacionan además la situación de los cribados de cáncer de mama con un “desmantelamiento” de la sanidad pública, cuyas consecuencias -afirman- recaen especialmente sobre las mujeres.

En el ámbito educativo, denuncian que la Junta “ha dado la espalda a la educación feminista”, dejando sin ejecutar más de 200 proyectos de igualdad, lo que —aseguran— ha dejado a los centros sin talleres, sin formación y sin recursos para trabajar en prevención.

Las organizaciones concluyen con un llamamiento directo a la movilización: “Para darle la vuelta a esta situación y poner la vida de las mujeres en el centro, es imprescindible salir a la calle”. Convocan a la ciudadanía el 25 de noviembre a las 18.00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, bajo el mensaje de construir “una Andalucía libre de violencia machista”.