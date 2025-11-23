Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

IU y PCA llaman a llenar las calles este 25N y alertan del retroceso institucional en políticas de igualdad

Denuncian la caducidad del plan autonómico de prevención, la falta de recursos y los recortes previstos en el presupuesto municipal de 2026

Manifestación contra la violencia de género en Córdoba, en una imagen de archivo.

Manifestación contra la violencia de género en Córdoba, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las direcciones provincial y local de IU y PCA en Córdoba han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar masivamente en la manifestación del 25 de noviembre, que partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas. Ambas organizaciones denuncian la “inacción” de la Junta y el aumento de los asesinatos machistas en Andalucía, que suma 11 víctimas en lo que va de año.

Las formaciones señalan que Andalucía vuelve a situarse a la cabeza en número de asesinatos machistas, representando casi el 30% del total estatal pese a que su población apenas supone el 18% del conjunto. A juicio de ambas organizaciones, esta realidad exige “políticas públicas contundentes” frente a lo que describen como una “dejación” por parte del Gobierno andaluz, informan ambas organizaciones en una nota de prensa.

IU y PCA recuerdan que el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género continúa caducado desde 2018, lo que -subrayan- incumple la Ley Andaluza contra la Violencia a las Mujeres. A esta situación añaden que los presupuestos autonómicos no contemplan recursos suficientes para desarrollar dicha ley, afectando de forma directa al asesoramiento y acompañamiento jurídico de las mujeres víctimas.

En su comunicado, las organizaciones afirman que esta falta de compromiso institucional constituye “también una forma de violencia”, señalando que la desprotección y la ausencia de políticas públicas eficaces generan violencia estructural contra las mujeres.

También advierten de un “retroceso” en el ámbito municipal. Señalan que "el alcalde prevé recortar un 22% el presupuesto de Igualdad para 2026, un descenso que califican como un nuevo golpe” a programas esenciales de prevención, atención y promoción de la igualdad. “Reducir recursos en un contexto de incremento de la violencia machista es irresponsable y peligroso”, sostienen.

Las direcciones de IU y PCA relacionan además la situación de los cribados de cáncer de mama con un “desmantelamiento” de la sanidad pública, cuyas consecuencias -afirman- recaen especialmente sobre las mujeres.

En el ámbito educativo, denuncian que la Junta “ha dado la espalda a la educación feminista”, dejando sin ejecutar más de 200 proyectos de igualdad, lo que —aseguran— ha dejado a los centros sin talleres, sin formación y sin recursos para trabajar en prevención.

Las organizaciones concluyen con un llamamiento directo a la movilización: “Para darle la vuelta a esta situación y poner la vida de las mujeres en el centro, es imprescindible salir a la calle”. Convocan a la ciudadanía el 25 de noviembre a las 18.00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, bajo el mensaje de construir “una Andalucía libre de violencia machista”.

TEMAS

El Black Friday en Córdoba: mucho ruido, pocas nueces

El PSOE propone crear muros de libre expresión en Córdoba con un sistema municipal de reserva

Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025

Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado por varios viandantes

UGT-FICA propone tres "puntos iniciales" para desbloquear el conflicto laboral en Hitachi Córdoba

La plantilla de Cruz Roja en Córdoba se concentra para protestar por el caos salarial, los retrasos y la aplicación unilateral de cambios

Denuncian el desprendimiento de parte de la muralla del Marrubial

