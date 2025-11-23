Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 23 de noviembre del 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

'Nemo, el musical'

'Nemo, el musical' / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Espectáculo

‘Nemo, el musical’

Lleno de color y personajes fantásticos, llenará al público de alegría y humor, ofreciendo a toda la familia una alucinante experiencia visual y teatral donde uno de los personajes más queridos viene a proteger el océano y a todos sus habitantes.

CÓRDOBA. Teatro Avanti.

María Auxiliadora, s/n.

12.00 horas.

Cinema party

Comienza la IV Semana del Cine de Córdoba

Habrá música en directo hasta las 19.00 horas, mercadillo con comercios cordobeses, talleres infantiles y un perol a precios populares.

CÓRDOBA. Plaza de las Cañas.

Desde las 12.00 horas.

Jornadas flamencas

Recital flamenco ‘Tiempo al tiempo’

Dentro de las jornadas culturales flamencas tendrá lugar un recital a cargo de Lucía Leiva.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.

Alfonso XIII, 14.

19.00 horas.

Cine palestino

Proyección de ‘Foragers’

Con motivo de la celebración de la muestra de cine palestino, tendrá lugar la proyección de Foragers, seguida de un coloquio.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras

Historiador Domínguez Ortiz.

18.30horas.

Matinales flamencas

Recital flamenco con Antonia Fernández

Dentro del ciclo Matinales flamencas, tendrá lugar un recital flamenco a cargo de Antonia Fernández.

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

12.00 horas.

Muestra

XXIII Exposición Bonsáis de Otoño

Muestra que se podrá visitar de 10.00 a 14.00 y habrá un taller abierto de diseño y modelado, de 11.00 a 14.00 horas.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Avda. de Linneo.

De 10.00 a 14.00 horas.

Mes de Julio Romero de Torres

94 Aniversario del museo

Para celebrar la apertura de sus puertas el 23 de noviembre de 1931, obsequiará con merchandising a todos los que lo visiten.

CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.

Plaza del Potro.

De 08.15 a 14.15 horas.

Música cofrade

Certamen en honor a Santa Cecilia

Con la participación de la agrupación musical Redención, Sagrada Cena y Cristo de Gracia y la banda de cornetas y tambores La Salud y Caído-Fuensanta.

CÓRDOBA. Plaza de la Juventud.

12.00 horas.

Música

Concierto de la Banda de la Esperanza

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia y como clausura del programa Capital Talento Joven, la Banda de Nuestra Señora de la Esperanza ofrecerá un concierto repertorio preparado expresamente para la ocasión, bajo la dirección de Alfonso Lozano Ruiz y Bartolomé Gómez Meliá.

CÓRDOBA. Quiosco Joven.

Paseo de la Victoria.

12.00 horas.

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 23 de noviembre del 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 23 de noviembre del 2025

