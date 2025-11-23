Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 23 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 24 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Fermín Rodríguez Delgado
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Agustín Agudo Llergo
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Esteban Sabio Cuenca
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Peña Liñán
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
