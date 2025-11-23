Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian el desprendimiento de parte de la muralla del Marrubial en Córdoba

La formación Andalucía Entre Tod@s denuncia la "ausencia de actuaciones" en la zona

Cascotes bajo uno de los pilares de la Muralla del Marrubial, tras el desprendimiento.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz de la formación Andalucía Entre Tod@s (AeT), Manuel Ortega, ha denunciado que "no se cumplan ni siquiera los planes directores prometidos, entre ellos el de mantenimiento de murallas históricas", en referencia a un pequeño derrumbe producido en la Muralla del Marrubial, en Córdoba. Este partido ha remitido varias fotografías de lo ocurrido junto a una nota de prensa, en la que lamenta el "profundo estado de abandono en que se encuentra el patrimonio histórico de la capital ante la indolencia de este equipo de gobierno del PP, que no cumple ni con sus responsabilidades ni con la Ley que les obliga a preservarlo".

Según AeT, el gobierno local "se limita a hablar de planes directores para cualquier cosa y, de hecho, había uno para el mantenimiento de murallas históricas de la ciudad, pero nos parece un sinsentido que se estén abonando esos planes directores y, mientras tanto, la desidia, la incapacidad, la ausencia de compromiso, el incumplimiento mismo de la ley están en el orden del día del gobierno local".

Aunque "felizmente el desprendimiento de una parte de la Muralla del Marrubial que felizmente no ha causado daños personales", Ortega asevera que el alcalde Bellido "nos tiene acostumbrados en esta ciudad a una Andalucía en blanco y negro". Y pone como ejemplo de la situación "el abandono del patrimonio" local.

