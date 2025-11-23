Denuncian el intento de apuñalamiento a un conductor de Aucorsa

El comité de empresa de Aucorsa ha denunciado el intento de apuñalamiento a uno de sus conductores en la noche del pasado sábado en Córdoba. Según informa el comité de la empresa municipal de autobuses de Córdoba, uno de los trabajadores sufrió un "grave intento de agresión" la pasada noche, motivo por el que exigen mayores medidas de seguridad para los conductores.

El comité ha mostrado "su más enérgica condena de los hechos", al tiempo que ha pedido que se implante en los autobuses, de forma "inmediata", la figura de agentes de la autoridad. "El comité considera inadmisible que un trabajador pueda ver comprometida su vida por el simple hecho de desempeñar sus funciones, especialmente al volante de un vehículo que transporta a decenas de personas", han señalado.

Con ello, desde el comité han pedido a la empresa que cumpla con su deber en materia de prevención de riesgos laborales, implantando, en este caso, "pantallas integrales" que estén "completamente cerradas".

Años de "amenazas y agresiones"

Desde la representación de los empleados de Aucorsa aseguran también que tanto conductores como inspectores "llevan años sufriendo amenazas y agresiones verbales y físicas durante el desempeño de su trabajo", aunque reconocen que "nunca se había alcanzado un nivel de gravedad como el del episodio vivido ayer por nuestro compañero".

El comité ha convocado para el próximo miércoles 26 de noviembre, a las 10.30 horas, una concentración a las puertas de la sede de Aucorsa para exigir que se implanten todas las medidas de seguridad planteadas.