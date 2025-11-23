Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Conoces el açaí? Este es el 'superalimento' brasileño que triunfa en Córdoba y que es saludable

Se toma en 'bowls' y batidos mezclado con frutas, cereales, frutos secos, cremas o siropes

Una persona disfruta de un açaí en Córdoba.

Una persona disfruta de un açaí en Córdoba. / Delicia Açaí

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El açaí es una baya procedente de la palma del Amazonas, similar al arándano. En los últimos años esta fruta morada que se consume en batidos y bowls ha ganado popularidad por sus propiedades beneficiosas para la salud. Pese a ser un fruto, se comercializa congelado o en polvo, listo para triturar y preparar meriendas, desayunos o postres saludables.

El açaí es conocido como un superalimento debido a su alto contenido de antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos, que benefician la salud general. A muchos ni siquiera le sonará ese nombre o quizá nunca lo haya visto, pero el auge de este alimento ha propiciado la apertura de gran cantidad establecimientos en nuestro país dedicados a la venta y preparación de este alimento. Este tipo de negocios también ha llegado a Córdoba.

Desde hace unos años, Delicia Açaí vende en el centro de la ciudad -calle Pintor Cuenca Muñoz, 1- sus batidos y bowls elaborados con este fruto amazónico triturado con leche, bebida vegetal o yogur y servido con distintos topping. Desde fruta, copos de avena o frutos secos para los más healthy hasta chocolate, cremas y galletas para los que no renuncian a nada y quieren algo más goloso.

Terraza de Delicia Açaí en Córdoba.

Terraza de Delicia Açaí en Córdoba. / Delicia Açaí

Las distintas variedades de este postre se pueden consumir en el local o se pueden pedir para llevar. Además, la firma cuenta con reparto a domicilio a través de las apps Glovo y Uber Eats.

El establecimiento ofrece cuatro opciones determinadas (Delicia, Dulce, Tropical y Fit) o se pueden pedir bolws personalizados en tres tamaños distintos, desde seis euros. Aunque los bowls son el producto estrella, también elaboran batidos a base de açaí y ofrecen otro tipo de bebidas como cafés, té matcha y zumos.

Propiedades del açaí

Según explica Quirónsalud, entre las propiedades de esta fruta brasileña encontramos que es una fuente importante de antocianinas, las cuales ayudan a combatir el estrés oxidativo de las células convirtiendo a este producto en un alimento con un gran poder antioxidante, en mayor medida frente a otras frutas como las uvas, ciruelas o arándanos.

Un bol de açai.

Un bol de açai. / Delicia Açaí

Al ser un fruto, también es muy rico en fibra insoluble, lo que le permite regular el tránsito intestinal, evitar el estreñimiento y también mejorar la microbiota intestinal.

Por otra parte, el açaí es rico en fitoesteroles los cuales contribuyen a la mejora de la salud cardiovascular. También es rico en vitamina A, C y vitaminas del grupo B. Es fuente de calcio y de diversos minerales como magnesio o hierro.

Además, contiene grasas saludables como son los ácidos grasos omega 3, 6 y 9 y grasa monoinsaturada, lo que hace que sea un alimento antiinflamatorio.

La Navidad y el Black Friday generarán un 20% más de empleos este año en Córdoba

¿Leve respiro o más frío todavía? Córdoba sigue bajo los efectos del chorro polar ártico

Estas son las noticias con lo más destacado de la actualidad de hoy en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 23 de noviembre del 2025

Del comercio a la hostelería: los perfiles más demandados en Córdoba para la campaña de Navidad

Diario CÓRDOBA premia el jueves 27 de noviembre seis iniciativas para potenciar el turismo

