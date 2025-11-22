Viejos muros, nuevas eras: derribos históricos en Córdoba

En ocasiones, hay que desaparecer para volver a nacer. Los avances escriben la historia de la sociedad, de la vida y también de las ciudades. La Córdoba del año 2025, la del siglo XXI, guarda muchos parecidos con la de antaño, pero también representa un presente donde algunos de sus edificios más icónicos no son más que huellas del pasado. Diario CÓRDOBA ha hecho una selección de esos edificios, y algunas infraestructuras, que fueron reseñables en su época y cuyo derribo dio paso a un nuevo capítulo en la historia de la ciudad.

Coso de Los Tejares

Casi 120 años estuvo en funcionamiento el coso de Los Tejares. Se empezó a construir a mediados del siglo XIX y tenía capacidad para más de 8.000 espectadores. Su inauguración se produjo en la Feria de Mayo de 1846 y la última corrida de toros se produjo en 1965. Después de esto, estaría funcionando varios años más como cine de verano y espacio para eventos. Como plaza de toros tuvo una relevancia importante: allí actuaron los cinco califas del toreo y tomó la alternativa el quinto de ellos, Manuel Benítez El Cordobés. Pero desapareció. Fue derribado en el verano de 1971. Un año después, su lugar lo ocupó Galerías Preciados. A día de hoy, sigue siendo, quizá, el edificio comercial más destacado de la ciudad. Desde 1995, El Corte Inglés funciona donde antaño estuvo la plaza de toros.

El coso de Los Tejares acogió la primera corrida de toros en 1846. La última llegaría en 1965. Fue derribado en 1971 para construir Galerías Preciados y El Corte Inglés se instaló en 1995. / Ladis

Viaducto del Pretorio

No fue un edificio, pero su derribo sí marcó un antes y un después en la historia de Córdoba. El 21 de abril de 1995, temprano, una excavadora comenzó a derribar el Viaducto del Pretorio, símbolo de la división de Córdoba durante más de 70 años. Su desaparición abrió uno de esos capítulos importantes en la ciudad, llegaba el tren de alta velocidad, el desarrollo del Plan Renfe y se eliminaba una barrera que situaba a Huerta de la Reina, Las Margaritas, Santa Rosa o Valdeolleros en el extrarradio.

El viaducto del Pretorio dividió a la ciudad durante más de 70 años. En abril de 1995 comenzó su demolición. Llegaba a Córdoba la alta velocidad y arrancaba así el Plan Renfe. / Ladis

Residencia de Noreña

Hasta 1984 prestó actividad la residencia sanitaria Teniente Coronel Noreña. Se construyó en 1950 y en 1984, en apenas dos meses, Demoliciones Córdoba hizo desaparecer al que fue el primer gran hospital de la Seguridad Social que existió en Córdoba. A día de hoy, sigue teniendo uso sanitario, pero no se han cumplido todos los planes que había para la zona. Allí funciona un centro de salud y otro de especialidades. Se llegó a presentar el proyecto Torre de Noreña, donde la Junta planteaba un edificio más alto que la torre de la Mezquita para trasladar sus delegaciones. Nunca se hizo.

Centro sanitario de Castilla del Pino, donde estaba la antigua Noreña. / A. J. GONZÁLEZ

Muebles Martínez

En la lista se encuentran también edificios comerciales que definieron barrios en la ciudad. El derribo de Muebles Martínez, en la avenida del Brillante, es uno de los más actuales de la lista. Esta empresa nació en los años más duros de los sesenta, superó la crisis del petróleo de 1973, los ajustes económicos a la UE de 1985 o la caída de 1993. Sin embargo, no pudo con la crisis económica de 2008. Se centraba en una gama media y alta y en 2010, cuando empezaban los peores envites de la crisis, echó el cierre. El edificio se mantuvo en pie hasta el año pasado, cuando se produjo su demolición. El espacio que ocupaba acogerá una residencial de viviendas.

Obras de las viviendas que van donde estaba Muebles Martínez. / A. J. GONZÁLEZ

Casitas portátiles

Se construyeron para alojar a los afectados por las inundaciones de 1963. Fueron 2.000 viviendas en Las Moreras y unas 800 en Las Palmeras y tenían la condición de provisionales, aunque se mantuvieron en pie más tiempo del deseado. Su diseño corrió a cargo de Rafael de La-Hoz. Con la llegada de la democracia vendría el proyecto de remodelación (o creación) de la barriada de Las Moreras. A mediados de la década de 1970 las portátiles fueron desmanteladas cuando empezaron las obras de las viviendas que hoy permanecen en pie. Se construyeron casi 1.800 pisos.

Las casitas portátiles de Las Moreras se construyeron para alojar a los afectados por las inundaciones de 1963, también se levantaron en Las Palmeras. Fueron desmanteladas a mediados de los setenta. / Ricardo

Hotel Suizo

Es de los derribos más antiguos que aparecen en este listado. En 1860, los hermanos Puzzini adquirieron un solar en las Tendillas y, tras una década de obras, se levantaría el primer gran hotel de la ciudad, aunque fue más que eso. Tenía servicio de carruajes, traductor, restaurante... A principios del siglo XX el urbanismo de la ciudad empezó a mandar, había que ampliar las Tendillas o alinear Gondomar con la calle Nueva. Su demolición llegó en marzo de 1924. Desapareció así el primer gran hotel de la ciudad, cuya huella siguió resonando muchos años después.

En 1860, los hermanos Puzzini adquirieron un solar en las Tendillas y arrancó así la historia del hotel Suizo, el primer gran hotel de la ciudad. El avance urbanístico obligó a su demolición en 1924. / A. Arbués

Asilo de Jesús Abandonado

No existe mucha información sobre este asilo que se situó en la calle Ambrosio de Morales, aunque su derribó si fue bastante polémico. Escribía el periodista Rafael Ruiz allá por 2011 que la demolición se produjo a mediados de los noventa, lo que generó cierto enfado y polémica en instituciones relacionadas con el patrimonio histórico de la ciudad. La Junta no pudo sancionar a quienes lo echaron abajo sin permiso porque fue esta misma administración la que nunca llegó a declarar el bien como protegido (el expediente estuvo 18 años abierto y nunca se culminó). Según la información de la Gerencia de Urbanismo, era una casa solariega originaria del siglo XVI y reformada en XVIII.

Aspecto actual del espacio donde estaba el asilo. / A. J. González

El polideportivo de la Juventud o el Poli abrió sus puertas en 1964 y las cerró en 2001. Fue un espacio donde el deporte cordobés hizo historia en un barrio, el Sector Sur, que a día de hoy sigue huérfano de infraestructuras deportivas. Se mantuvo cerrado y sin uso hasta finales de 2019, cuando se derribó. A día de hoy, el Ayuntamiento no ha cerrado la construcción del nuevo edificio.

Solar del Sector Sur donde estaba el Pabellón de la Juventud. / Manuel Murillo

Paso a nivel de Las Margaritas

Es un elemento de la lista ligado con el viaducto del Pretorio. Córdoba estuvo casi siglo y medio dividida por las vías del ferrocarril y uno de los cruces más populares para pasar de un lado a otro era el de Las Margaritas. El soterramiento de las vías y la llegada de la alta velocidad propiciaron la desaparición de un elemento que se situaba en la actual plaza de las Tres Culturas.

El paso a nivel de Las Margaritas era el más popular para cruzar las vías del ferrocarril, que tenían dividida a la ciudad. Se situaban donde actualmente está la plaza de las Tres Culturas. / Francisco González

Hotel Meliá

El hotel Palace se inauguró en el año 1956, era alcalde Antonio Cruz Conde y ministro de Obras Públicas el conde de Vallellano. Fue símbolo de la ciudad en los años de inicio de la apertura al turismo y más tarde empezaría a gestionarlo Meliá Hoteles, y con ese nombre, El Meliá, fue conocido durante mucho tiempo. En 2006 comenzó su demolición y a levantarse el edificio actual. Cuando Eurostars empieza a llevarlo le devuelve el nombre de Palace.