La inauguración del alumbrado de Puente Genil, los datos de la Unidad de Reproducción Asistida del Reina Sofía y la radiografía de la cesta de la compra navideña, titulares destacados de este sábado

Puente Genil estrena la Navidad con el encendido del alumbrado.

Puente Genil estrena la Navidad con el encendido del alumbrado. / A. J. GONZÁLEZ

La Navidad ya se vive en la provincia de Córdoba, donde en la noche del viernes Puente Genil, la ciudad que ilumina las fiestas en medio mundo, prendió el alumbrado de este año, dando comienzo a la temporada navideña. En otro orden, entramos en la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Reina Sofía para conocer los datos de este tratamiento que pone remedio a los problemas de fertilidad que afectan a entre el 10 y el 25 por ciento de las parejas. Para terminar, una radiografía de la cesta de compra navideña, que se perfila como la más cara de la historia.

Además, destacamos estas otras noticias:

El 16% de las inseminaciones artificiales del Reina Sofía se realizan a mujeres solas o con pareja del mismo sexo

Las claves de la actualidad informativa en Córdoba con las noticias de hoy

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 22 de noviembre de 2025

¿Cuánto han subido los precios? Los cordobeses encaran la cesta de Navidad más cara de la historia

La 'influencer' Carmen Huertas comparte su experiencia con la inseminación artificial

Concepción Ortega: "Para que no haya agresores jóvenes, hay que impedir el acceso de los menores a la pornografía"

La Ley de Segunda Oportunidad permite a una viuda de Córdoba reestructurar su deuda sin perder su vivienda

Luz, compras y espíritu festivo: vuelve la carpa navideña de Comacor en el Paseo de la Victoria

