Las claves de la actualidad informativa en Córdoba con las noticias de hoy

La inauguración del alumbrado de Puente Genil, los datos de la Unidad de Reproducción Asistida del Reina Sofía y la radiografía de la cesta de la compra navideña, titulares destacados de este sábado
La Navidad ya se vive en la provincia de Córdoba, donde en la noche del viernes Puente Genil, la ciudad que ilumina las fiestas en medio mundo, prendió el alumbrado de este año, dando comienzo a la temporada navideña. En otro orden, entramos en la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Reina Sofía para conocer los datos de este tratamiento que pone remedio a los problemas de fertilidad que afectan a entre el 10 y el 25 por ciento de las parejas. Para terminar, una radiografía de la cesta de compra navideña, que se perfila como la más cara de la historia.
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- El 16% de las inseminaciones artificiales del Reina Sofía se realizan a mujeres solas o con pareja del mismo sexo
- ¿Cuánto han subido los precios? Los cordobeses encaran la cesta de Navidad más cara de la historia
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Reina Sofía activa una nueva unidad CAR-T con 37 profesionales para reforzar el tratamiento de linfomas y leucemias
- Luz, compras y espíritu festivo: vuelve la carpa navideña de Comacor en el Paseo de la Victoria
- Córdoba estrenará una nueva calle: esta es la vía que unirá Sagunto con la avenida de Rabanales
- Iniciados los trámites para construir un centro de salud en Huerta de Santa Isabel: aquí se ubicará
Provincia
Sucesos
- Muere una niña de 6 años y otra de 4 permanece ingresada en la UCI tras un tratamiento dental en Valencia
Andalucía
- Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras ser detenido en la investigación de la UCO por corrupción
España
- La condena del Supremo conduce a García Ortiz a la expulsión de la carrera en cumplimiento de las normas internas de la Fiscalía
- Felipe VI reivindica la "acertada y temprana apuesta" de Juan Carlos I por la democracia
Cultura
Córdoba CF
- El Córdoba CF busca un golpe de efecto ante la efervescencia del Granada
- El Córdoba en el origen: 50 años del estreno goleador de Valdano
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba