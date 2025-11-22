Las claves de la actualidad informativa en Córdoba con las noticias de hoy

La Navidad ya se vive en la provincia de Córdoba, donde en la noche del viernes Puente Genil, la ciudad que ilumina las fiestas en medio mundo, prendió el alumbrado de este año, dando comienzo a la temporada navideña. En otro orden, entramos en la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Reina Sofía para conocer los datos de este tratamiento que pone remedio a los problemas de fertilidad que afectan a entre el 10 y el 25 por ciento de las parejas. Para terminar, una radiografía de la cesta de compra navideña, que se perfila como la más cara de la historia.

