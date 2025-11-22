Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE reprocha al alcalde de Córdoba su falta de respuesta para "dignificar la figura" de Manuel Sánchez-Badajoz

El grupo socialista anuncia un homenaje ciudadano al regidor republicano ante la ausencia de avances institucionales

Joaquín Dobladez, concejal del PSOE, frente al Ayuntamiento de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El PSOE de Córdoba ha criticado la negativa del Gobierno municipal a atender la petición de reunión solicitada hace meses para abordar el reconocimiento institucional del alcalde republicano Manuel Sánchez-Badajoz. El concejal Joaquín Dobladez considera que el Ejecutivo local mantiene una "actitud de desinterés" en este punto.

Dobladez afirma que resulta “incomprensible” que el alcalde no haya accedido siquiera a mantener un encuentro para tratar este asunto, que el PSOE define como “un ejercicio básico de justicia histórica”. El edil recuerda que Sánchez-Badajoz defendió la legalidad republicana, impulsó el progreso de la ciudad y sufrió "represión por su compromiso democrático".

El grupo socialista sostiene que el reconocimiento al antiguo alcalde no responde a una iniciativa coyuntural, sino a una obligación ética avalada por historiadores, entidades memorialistas y familiares de represaliados. En este sentido, ha anunciado la puesta en marcha de un homenaje ciudadano para integrar su legado en la memoria colectiva de Córdoba.

Un referente de servicio público

La organización subraya que Sánchez-Badajoz es “un referente de servicio público, modernización municipal y defensa de los valores democráticos”. Recuerda que durante la Segunda República desarrolló actuaciones destacadas en materia social, educativa y de gestión local, y que su trayectoria quedó truncada tras el golpe de 1936.

El homenaje incluirá un acto público, la participación de historiadores, representantes institucionales y entidades memorialistas, además de distintas acciones divulgativas destinadas a acercar su figura a la ciudadanía.

El PSOE reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento y con otras instituciones para impulsar iniciativas que refuercen el conocimiento y la visibilidad del legado de Sánchez-Badajoz. Enmarca esta actuación en su compromiso con la memoria democrática como herramienta para fortalecer los valores de convivencia, justicia y respeto a la historia de la ciudad.

