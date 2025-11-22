El PSOE de Córdoba afirma estar "preparado" para "tumbar" a Juanma Moreno en las autonómicas

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado hoy sábado en el Comité Provincial con el que la organización cierra el ejercicio que "el PSOE de Córdoba está más preparado que nunca para tumbar a Moreno Bonilla en las urnas las próximas elecciones autonómicas y así defender y blindar nuestra sanidad pública y recuperar la Andalucía de los derechos y los servicios públicos eficientes, garantizados y de calidad". La dirigente ha aseverado que "las y los socialistas tenemos ambición y moral de victoria, y que el PSOE es imbatible cuando está unido y es capaz de darle la vuelta a las encuestas, porque somos más y defendemos las necesidades de la mayoría social".

La socialista, que ha compartido atención a los medios con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recalcado que "este será, previsiblemente, el último Comité Provincial que celebraremos antes de recuperar la Junta de Andalucía y llevar a María Jesús Montero a la presidencia del Gobierno andaluz". A ello ha añadido que Córdoba "responderá sin lugar a dudas en las urnas porque a Moreno Bonilla se le ha caído el castillo de naipes de la moderación y el bienqueda, y la mayor prueba de ello es la crisis sanitaria causada con el cribado del cáncer de mama".

Comité Provincial del PSOE de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

La secretaria general de los socialistas en la provincia ha alentado así a los cordobeses a hacer de las próximas elecciones autonómicas "un referéndum andaluz por la sanidad pública". Para Crespín, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha desoído todas las llamadas de auxilio que están haciendo pacientes, sanitarios, plataformas y mareas blancas e incluso alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos ante la impotencia de ver cómo sus vecinos y vecinas quedan desasistidos en caso de enfermedad".

María Jesús Montero, "la próxima presidenta"

Por su parte, Luis Planas ha resaltado la importancia del año electoral que encara Andalucía para que María Jesús Montero "sea la próxima presidenta de la Junta porque está capacitada, porque tiene un proyecto y porque los socialistas somos los que hemos creado la nueva Andalucía". Así, ha recordado que se están celebrando ahora los 50 años de España en libertad y los 40 años de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas y que "solo se comprende la Andalucía actual gracias a la tarea realizada por los socialistas".