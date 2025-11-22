Procesión de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba: horario y recorrido

Coincidiendo con la festividad de Cristo Rey de la basílica de San Pedro saldrá este domingo, 23 de noviembre, de manera extraordinaria la urna de plata con las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba por cumplirse 450 años de su hallazgo. La procesión, organizada por la hermandad de la Misericordia llevará las reliquias a la Santa Iglesia Catedral, donde a las 12.00 horas el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá una solemne eucaristía que contará con el acompañamiento musical de la Capilla Musical de la Misericordia .

La procesión

Las reliquias de los Santos Mártires en la urna del siglo XVIII obra de Cristóbal Sánchez de Soto, serán llevadas en una parihuela cedida por la hermandad de la Merced acompañada musicalmente por el grupo De Profundis, de Sevilla.

El cortejo saldrá de la basílica de San Pedro a las diez de la mañana para continuar por plaza de San Pedro, Escultor Juan de Mesa, plaza de la Almagra, Carlos Rubio, Lineros, Lucano, San Fernando, Cardenal González, Zapatería Vieja, plaza de Abades, Martínez Rücker, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, Arco de Bendiciones y entrada en la Catedral donde a las 12 de la mañana comenzará la eucaristía.

Tras la eucaristía, alrededor de las 13.30 horas, se formará el cortejo de vuelta a la basílica de San Pedro, así tras abandonar la Catedral por la Puerta de Santa Catalina, el cortejo continuará por Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Lucano, plaza del Potro, Lineros, Carlos Rubio, plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa, plaza de San Pedro y entrada en la basílica de San Pedro.