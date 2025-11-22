Atletismo
La Policía Nacional de Córdoba celebra su segunda carrera solidaria Ruta 091
Lo recaudado en esta edición será para Funlabor
La comisaría provincial de la Policía Nacional de Córdoba ha celebrado este sábado a segunda edición de la Carrera Ruta 091, cuya recaudación irá para Funlabor, fundación cordobesa que trabaja para la Integración laboral de personas con discapacidad. Como en la edición anterior, el evento deportivo ha contado con varios recorridos. Para adultos, una prueba de 6.300 metros aproximadamente y los más pequeños han podido participar en alguna de las dos carreras infantiles, adaptadas a diferentes grupos de edad.
Como explicaron desde la organización, se trata de "una oportunidad perfecta para combinar deporte, solidaridad y diversión, recorriendo las céntricas calles de la ciudad".
A lo largo de la mañana, los asistentes han podido disfrutar de una exhibición de medios policiales y se ha sorteado una camiseta del Córdoba CF firmada por sus jugadores.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba