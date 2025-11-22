La Policía Nacional de Córdoba celebra su segunda carrera solidaria Ruta 091

La comisaría provincial de la Policía Nacional de Córdoba ha celebrado este sábado a segunda edición de la Carrera Ruta 091, cuya recaudación irá para Funlabor, fundación cordobesa que trabaja para la Integración laboral de personas con discapacidad. Como en la edición anterior, el evento deportivo ha contado con varios recorridos. Para adultos, una prueba de 6.300 metros aproximadamente y los más pequeños han podido participar en alguna de las dos carreras infantiles, adaptadas a diferentes grupos de edad.

Como explicaron desde la organización, se trata de "una oportunidad perfecta para combinar deporte, solidaridad y diversión, recorriendo las céntricas calles de la ciudad".

Participantes en la segunda edición de la Carrera Ruta 091, celebrada hoy sábado en Córdoba. / A. J. González

A lo largo de la mañana, los asistentes han podido disfrutar de una exhibición de medios policiales y se ha sorteado una camiseta del Córdoba CF firmada por sus jugadores.