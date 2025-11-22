Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 22 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto Viva Belgrado
Última oportunidad para disfrutar de su gira Cancionero en directo después de iniciar hace doce años su trayectoria en Córdoba y de haber experimentado todo: conciertos en 31 países, incluyendo presentaciones en rascacielos en Tokio, dentro del Círculo Polar Ártico o en el Wizink Center de Madrid o lanzar un álbum apenas dos semanas después de empezar el covid-19.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Chinales, 64.
20.30 horas.
Humor
Espectáculo ‘Poca vergüenza’
Guelmi. Aceitunero de profesión. Risueño de alma, 7 horas dando palos no tenían ninguna gracia. ¿O sí? Irónicamente, un monólogo en las redes sobre sus días en el campo. Lo sacó de allí…
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
18.00 y 20.30 horas.
Música
Actuación de Lady Ma Belle
El grupo murciano presenta su nuevo trabajo Donde fuimos libres con una gira de conciertos que busca afianzar la idea de que son un grupo solvente de indie pop que no descuida las letras, aportando siempre historias y vivencias personales.
CÓRDOBA. Ambigú de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
22.00 horas.
Muestra de cine palestino
Proyección de ‘A Fidai film’
Kamal Alharafi dirige esta cinta, que explora la memoria del saqueo del archivo del Centro de Investigación Palestino por parte del ejército israelí en 1982. Tras la proyección habrá un coloquio moderado por Gabriel Doménech.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.30 horas.
Exposición
‘Inmortalizar el sueño. Homenaje a Juan Luis Seco’
Ruta Fotográfica de 7 patios emblemáticos del barrio de San Lorenzo en homenaje a Juan Luis Seco de Herrera.
CÓRDOBA. Barrio de San Lorenzo.
Varias.
De 10.30 a 14.00 horas.
Muestra
‘El costumbrismo en Andalucía’
Muestra que revisita el costumbrismo en Andalucía. Se podrá visitar hasta el de febrero.
CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras.
Plaza Cardenal Salazar.
10.00 horas.
Presentación del libro
‘La ficción del consentimiento sexual’, de Rosa Cobo
El Fórum de Política Feminista de Córdoba invita a la presentación de La ficción del consentimiento sexual, a cargo de su autora Rosa Cobo, para resolver dudas y dialogar sobre la cultura del consentimiento.
CÓRDOBA. Salón de actos del IESA.
Campo Santo de los Mártires, 7.
11.00 horas.
Espectáculo
Goblin Party presenta ‘oferta’
Goblin Party es una destacada compañía coreana de danza contemporánea que trabaja sin dirección artística fija. Su trabajo combina precisión técnica, teatralidad y humor, con un enfoque directo y accesible. Entrada gratuita, previa reserva en eventbrite.com. Aviso: uso de luces estroboscópicas.
CÓRDOBA. Caja Negra C3A.
Carmen Olmedo Checa, s/n.
20.00 horas.
Julio Romero de Torres
Visita guiada ‘Mantones y sombras’
Dentro del programa Noviembre, mes de Julio Romero de Torres, se desarrollará la visita dinamizada y adaptada a todos los públicos Mantones y sombras. Entrada libre, previa reserva: https://museojulioromero.sacatuentrada.es/
CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.
Plaza del Potro.
10.30 horas.
Música
Concierto Santa Cecilia 2025
La Banda de Música de Villa del Río ofrecerá el concierto de Santa Cecilia 2025. Transportará al público a París a través de una selección musical cuidada y variada.
VILLA DEL RÍO. Teatro Olimpia.
Juan de la Cruz, s/n.
20.00 horas.
