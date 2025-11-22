Los fallecidos en Córdoba el sábado 22 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 23 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Asunción Herrera Orozco

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Ascensión Moreno García

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.