Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 22 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 23 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Asunción Herrera Orozco

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Ascensión Moreno García

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

