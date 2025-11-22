Cofradías
Diversas cofradías celebran este domingo la festividad de Cristo Rey en Córdoba
Una procesión llevará las reliquias de los Santos Mártires desde San Pedro a la Catedral
Distintas cofradías conmemoran este domingo la festividad de Cristo Rey en un especial año donde se celebra el centenario de la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Así, la hermandad de la Presentación al Pueblo en el barrio de Cañero celebrará, a las 20.00 horas, fiesta de regla en la parroquia de San Vicente Ferrer.
Por su parte, el titular de la hermandad de la Entrada Triunfal (Borriquita), Nuestro Padre Jesús de los Reyes, estará en besapiés en la parroquia de San Lorenzo en horario de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
En la iglesia de los Trinitarios, a las 12.30, tendrá lugar la función en honor a Nuestro Padre Jesús Rescatado. Durante el día la imagen estará en besapiés extraordinario con motivo del centenario de la festividad de Cristo Rey. En el Cerro, a las 11.15 horas, función en honor de Nuestro Padre Jesús del Silencio que, por la tarde, en horario de 16.30 a 20.00 horas, estará en besamanos.
En la parroquia de San Francisco, función a las 12.30 horas y besamanos al Señor Amarrado a la Columna en horario de 11.00 a 12.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, mientras que en la parroquia de San Antonio de Padua, a las 13.00 horas, habrá función a Jesús Humilde en su Coronación de Espinas. En Capuchinos, a las 12.30 horas, función a Jesús de la Humildad y Paciencia y, en Poniente, la imagen de Jesús de la Fe estará en besamanos de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba.
Procesión de los mártires
Coincidiendo con la festividad de Cristo Rey saldrá a las diez de la mañana de la basílica de San Pedro de manera extraordinaria la urna de plata con las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba por cumplirse 450 años de su hallazgo.
La procesión organizada por la hermandad de la Misericordia llevará las reliquias a la Santa Iglesia Catedral, donde a las 12.00 horas el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá solemne eucaristía que contará con el acompañamiento musical de Capilla Musical de la Misericordia . A su término, retornará para entrar en su sede en torno a las tres de la tarde.
