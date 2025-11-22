¿Día de peli y manta? Pizza, hamburguesa o sushi: estos son los mejores 'delivery' de Córdoba

Tarde-noche de peli y manta... y qué mejor que acabar la semana disfrutando de una buena cena. Eso sí, sin moverte de casa y sin manchar la cocina. Es la ocasión perfecta para rastrear en internet los mejores sitios de comida a domicilio. ¿Qué te apetece? ¿Comida asiática, italiana, mexicana o española? Las diferentes apps de reparto a domicilio ofrecen un amplio abanico de opciones y, para los más clásicos, la mayoría de restaurantes atienden pedidos por teléfono con pago en el momento de la entrega.

Estas son algunas de las opciones más populares de diferentes tipos de comida en Córdoba, según TripAdvisor:

Sibuya Urban Sushi

Esta cadena de comida japonesa presente en todo el territorio nacional es uno de los restaurantes con mejor valoración de la ciudad en TripAdvisor. Su original forma de preparar el sushi, fusionarlo a los gustos de los españoles y sus detalles que hacen del local uno de los sitios más 'instagrameables' atraen a multitud de comensales. No obstante, hay quien opta por degustar su menú en casa, con su servicio de comida a domicilio. Este establecimiento también ofrece la opción de recogida de pedidos para llevar en el local situado en la avenida Gran Capitán.

Un plato de sushi de Sibuya. / Sibuya

Restaurante Bambú

Bambú es otro de los restaurantes japoneses destacados en la capital cordobesa. Se autodenominan como "el mejor sushi de Córdoba". Situados en la avenida del Aeropuerto, ofrecen una gran variedad de niguiris, hosomakis, uramaki y otras variedades de este plato. También cuentan con entrantes y otros platos japoneses fusión.

Onakasita

Y una tercera opción de sushi, entre lo destacado por Tripadvisor. El restaurante Onakasita, ubicado en centro comercial Zoco, además de su servicio en el local, ofrece comida a domicilio a través de su propia app o página web. La elegancia de la decoración del restaurante y la decoración de sus platos son algunos de sus buques insignia. Sirven todo tipo de comida japonesa, además de sus míticas piezas de sushi.

Massamore

Y saliendo de la gastronomía asiática viajamos hasta la bella Italia. Para muchos las mejores masas de pizza de la ciudad están aquí. Este restaurante elabora pizzas auténticas italianas con masa de larga fermentación y alta hidratación lo que destaca en su textura, jugosidad y sabor. Desde el barrio de Ciudad Jardín, reparten pedidos a toda la ciudad que se pueden realizar por teléfono y la app Uber Eats. La carbonara es una de sus especialidades.

Pizza carbonara de Massamore. / Massamore

Ándale

El restaurante mexicano Ándale, ubicado en Ciudad Jardín, es otra de las opciones favoritas para los cordobeses para pedir a domicilio. Algunas de las valoraciones del sitio aseguran que es "auténtica comida mexicana" en España y que tienen los mejores tacos. También sirven otros platos típicos del país latino como enchiladas, gringas o nachos. Además de disfrutar de sus platos en el local de la calle Infanta Doña María se puede pedir a domicilio a través de apps de reparto como Just Eat o Uber Eats.

Restaurante Taj Mahal

Y siguiendo con gastronomía de otros países, según TripAdvisor, otra de las opciones más populares en Córdoba es el restaurante indio Tal Mahal (calle Escritor Azorín, 9). Según detalla el establecimiento en su página web, que asegura que es el primer restaurante indio de la ciudad, Taj Mahal es un negocio familiar, donde todos los platos de su carta están preparados artesanalmente. El sabor de sus platos y el aroma de sus especias es su buque insignia. Aceptan pedidos a través de apps como Glovo y Just Eats.

Ginbulevar

Aunque no abre los domingos para dar servicio de cena, sí puedes pedir a domicilio otro día de la semana o para el almuerzo. Situado en la zona de Arroyo del Moro, ofrece una amplia variedad (este sí) de platos de comida mediterránea, tostas, carnes, pescados y ensaladas. Aunque sus platos están diseñados para disfrutar en el local, ofrecen servicio de domicilio a través de apps de reparto.

Goiko

Y en esta lista tampoco podía faltar un lugar para pedir una buena hamburguesa. La cadena de restaurantes Goiko ofrece su propio servicio de delivery, aunque para aquellos que quieran caminar hasta el local antes de disfrutar de su cena, ofrece un 15% de descuentos en pedidos take away. Además, con cada pedido regalan puntos que se pueden canjear por productos y experiencias. La hamburguesería está situada en la avenida Gran Capitán y ofrece distintas variedades de hamburguesas gourmet, además de entrantes y postres.