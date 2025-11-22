Un cielo azul de globos en Córdoba para despertar la conciencia sobre la diabetes

La Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor) ha celebrado este sábado 22 su sexta Marcha por la Diabetes, prevista en principio para el pasado 15 de noviembre y que tuvo que aplazarse debido a la intensa lluvia descargada en la capital por la borrasca Claudia.

La marcha ha tenido lugar en el entorno de La Calahorra desde las 16.30 y ha culminado con una suelta de globos, como ya es tradicional. Se trata de una actividad que que pone fin a los actos organizados por el colectivo con motivo del día mundial de la enfermedad, que se conmemoró el pasado jueves 14 de noviembre.

La Marcha por la diabetes en Córdoba, que ha comenzado en La Calahorra. / A. J. González

Concienciación por alta incidencia

Con ella, Adicor quiere concienciar sobre la alta incidencia de esta enfermedad, que en España alcanza al 14,7% de la población, pero en Andalucía y en Córdoba, ese porcentaje es incluso más alto, del 15,3%, lo que equivale a que cerca de 120.000 personas en Córdoba, uno de cada siete cordobeses, presenta esta dolencia.

Entre sus demandas, Adicor, dentro de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA), ha pedido recientemente a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico, igual que financia para determinados pacientes con diabetes tipo 1 y 2, de los que disponen más de 57.000 personas en la región.