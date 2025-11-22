Salud
Un cielo azul de globos en Córdoba para despertar la conciencia sobre la diabetes
La sexta marcha culmina los actos organizados por Adicor por el día mundial de esta enfermedad, que aumenta su incidencia en la población
La Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor) ha celebrado este sábado 22 su sexta Marcha por la Diabetes, prevista en principio para el pasado 15 de noviembre y que tuvo que aplazarse debido a la intensa lluvia descargada en la capital por la borrasca Claudia.
La marcha ha tenido lugar en el entorno de La Calahorra desde las 16.30 y ha culminado con una suelta de globos, como ya es tradicional. Se trata de una actividad que que pone fin a los actos organizados por el colectivo con motivo del día mundial de la enfermedad, que se conmemoró el pasado jueves 14 de noviembre.
Concienciación por alta incidencia
Con ella, Adicor quiere concienciar sobre la alta incidencia de esta enfermedad, que en España alcanza al 14,7% de la población, pero en Andalucía y en Córdoba, ese porcentaje es incluso más alto, del 15,3%, lo que equivale a que cerca de 120.000 personas en Córdoba, uno de cada siete cordobeses, presenta esta dolencia.
Entre sus demandas, Adicor, dentro de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA), ha pedido recientemente a la Junta que financie sensores de monitorización para la diabetes tipo 2 con mal control metabólico, igual que financia para determinados pacientes con diabetes tipo 1 y 2, de los que disponen más de 57.000 personas en la región.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba