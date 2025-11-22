Chiquilandia abre sus puertas en Córdoba aumentando su oferta

Chiquilandia, el mayor parque de ocio infantil de Córdoba, ya tiene sus puertas abiertas. Este sábado ha inaugurado su actividad recreativa en el Vial Norte, con la previsión de que permanezca abierto hasta el 11 de enero, una semana más respecto al año pasado, en las que esperan recibir a más de 30.000 personas.

Entre sus novedades cuenta con un Jardín de las mariposas con luces LED, la casa de Papá Noel y el ascensor mágico entre las 22 atracciones mecańicas, castillos hinchables, que cuenta el parque en total, seis más respecto al año pasado. Además, también se incorpora la posibilidad de que los padres puedan montarse en algunas actuaciones con los niños.

Apertura del parque infantil Chiquilandia / A.J. González

Horarios

Su horario va de 11.15 a 21.00 horas, a excepción de los festivos, que abre hasta las 15.00 horas, y del 1 de enero, que abre a las 12.30 y cierra a las 21.30. Por su parte, el horario de la pista de patinaje es de 12.00 a 23.00 horas.

Las horas punta del parque suelen ser de 18.00 a 20.00 horas, por lo que se recomienda a las familias que puedan aprovechar las mañanas para disfrutar mejor y con menos espera de las instalaciones.

Seguridad

El parque cuenta con monitores y un seguro de accidentes, que hace que los niños estén cubiertos ante cualquier eventualidad. Y mientras los pequeños disfrutan, los mayores pueden amenizar la espera con el mercado navideño y los puestos gastro.