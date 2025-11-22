Inspeccionan una vivienda en la calle Montero por el desprendimiento de la fachada

Efectivos del cuerpo de bomberos de Córdoba han acudido este sábado al mediodía a la calle Montero para inspeccionar una vivienda deshabitada, a la altura del número 38, afectada por el temporal de la borrasca Claudia que azotó a la ciudad hace justo una semana.

Tal y como se puede ver, parte de la fachada superior y el tejado de la casa se han desprendido hacia la calle, y la zona se encuentra acordonada, aunque no se han reportado daños a ninguna persona o heridos. La calle, que desemboca al final de Obispo López Criado con San Agustín, se mantiene abierta al tráfico rodado de los vecinos, tras la evaluación de los bomberos.

La calle se mantiene abierta al tráfico a pesar del incidente. / A.J.González

El pasado sábado, agentes de Policía Local ya tuvieron que actuar en la misma vivienda por el desprendimiento de algunas tejas llegando a cortar el tráfico.