Efeméride
Alsara celebra 60 años de historia de compromiso son sus socios y clientes
El CEFC acoge la gala de aniversario de Detallistas de la Alimentación San Rafael
El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) acogió este sábado una gala con motivo del 60 aniversario de Grupo Alsara. La empresa celebró seis décadas de aquella Cooperativa de Ultramarinos San Rafael, hoy Detallistas de la Alimentación San Rafael, y un presente positivo: 364 empleados y más de 200 millones de euros de facturación en el ejercicio 2024.
Alsara ha continuado fortaleciendo los valores que le han permitido crecer y evolucionar a lo largo de las últimas seis décadas: el compromiso con sus socios y clientes, así como una clara responsabilidad con las zonas y comunidades donde se ubican sus establecimientos, creando empleo y crecimiento. Promociones y descuentos le han permitido posicionar sus tiendas asociadas como una de las enseñas de proximidad más económicas y de calidad, apoyándose en la digitalización.
La historia del grupo
En la década de los 60, un pequeño grupo de comerciantes constituyó en Córdoba una organización para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Para ello, los profesionales centralizaron sus compras, abarataron los precios y lograron aumentar el abastecimiento.
En estos 60 años de actividad, Detallistas de Alimentación San Rafael, bajo la denominación de Grupo Alsara, se ha convertido en un referente para los comerciantes de la alimentación y, sobre todo, para sus clientes. Lo avalan sus más de 1.000 establecimientos que están distribuidos por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
