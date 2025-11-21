Estas son las noticias que marcan hoy la actualidad en Córdoba

El aumento significativo de alumnos con necesidades educativas en Córdoba en los últimos años, asociado a TDAH y trastornos del desarrollo, es uno de los temas que marcan la actualidad informativa esta mañana. Además, destacamos el Foro CÓRDOBA Conecta dedicado a la Gestión sostenible del agua y transición verde, donde se ha presentado la propuesta de Córdoba para liderar la gestión del agua en el futuro. Y la capital ha sido la sede del Consejo Oleícola Internacional (COI), del que se ha elevado la Declaración que fija la hoja de ruta para el futuro del sector del aceite de oliva en el mundo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Campo

Andalucía

España

Cultura

Córdoba CF

Deportes