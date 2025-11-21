Boletín informativo
Estas son las noticias que marcan hoy la actualidad en Córdoba
El aumento de alumnos con necesidades educativas especiales, el Foro CÓRDOBA Conecta sobre gestión sostenible del agua y la Declaración de Córdoba para el futuro del sector del aceite de oliva en el mundo, son los tres titulares que marcan el comienzo de este viernes
El aumento significativo de alumnos con necesidades educativas en Córdoba en los últimos años, asociado a TDAH y trastornos del desarrollo, es uno de los temas que marcan la actualidad informativa esta mañana. Además, destacamos el Foro CÓRDOBA Conecta dedicado a la Gestión sostenible del agua y transición verde, donde se ha presentado la propuesta de Córdoba para liderar la gestión del agua en el futuro. Y la capital ha sido la sede del Consejo Oleícola Internacional (COI), del que se ha elevado la Declaración que fija la hoja de ruta para el futuro del sector del aceite de oliva en el mundo.
- Córdoba registra un aumento del 24,8% en el alumnado con necesidades educativas especiales
- FORO CÓRDOBA CONECTA | Córdoba quiere liderar el agua del futuro: reutilización al 95% y digitalización total en 2030
- La Declaración de Córdoba fija la hoja de ruta para el futuro del sector del aceite de oliva en el mundo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes "para garantizar la seguridad de sus trabajadores"
- Antonio Moya: “Lo que estamos pidiendo, el agua, es una cosa de salud pública”
- VÍDEO | Vandalizan varios bancos del parque Princesa de Asturias menos de 24 horas después de su inauguración
Provincia
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
Sucesos
Campo
- Córdoba refuerza la seguridad en el campo: menos robos agrícolas y nuevo dispositivo de la Guardia Civil
Andalucía
- Antonio Maíllo da el salto a Andalucía y será el candidato a la Junta de la coalición de la izquierda andaluza
España
- El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados de González Amador
- Feijóo: "El Gobierno está convirtiendo España en un país donde los ciudadanos tienen que protegerse de los excesos del poder"
Cultura
- Sara Denez, Cristina Soler, Ángel Flores y Juanfe Pérez, ganadores del 24 Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
Córdoba CF
Deportes
- Fátima Ouhaddou: “No hay nada mejor, siendo una cordobesa, que poder amadrinar esta carrera y correrla”
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba