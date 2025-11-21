Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las noticias que marcan hoy la actualidad en Córdoba

El aumento de alumnos con necesidades educativas especiales, el Foro CÓRDOBA Conecta sobre gestión sostenible del agua y la Declaración de Córdoba para el futuro del sector del aceite de oliva en el mundo, son los tres titulares que marcan el comienzo de este viernes

Varias mochilas en la percha de un aula

Varias mochilas en la percha de un aula / EUROPA PRESS

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El aumento significativo de alumnos con necesidades educativas en Córdoba en los últimos años, asociado a TDAH y trastornos del desarrollo, es uno de los temas que marcan la actualidad informativa esta mañana. Además, destacamos el Foro CÓRDOBA Conecta dedicado a la Gestión sostenible del agua y transición verde, donde se ha presentado la propuesta de Córdoba para liderar la gestión del agua en el futuro. Y la capital ha sido la sede del Consejo Oleícola Internacional (COI), del que se ha elevado la Declaración que fija la hoja de ruta para el futuro del sector del aceite de oliva en el mundo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Estas son las noticias que marcan hoy la actualidad en Córdoba

Los clásicos resisten: estos son los nombres preferidos para los recién nacidos en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 21 de noviembre de 2025

Córdoba registra un aumento del 24,8% en el alumnado con necesidades educativas especiales

Juan Ruano, experto en alopecia frontal fibrosante femenina: "Me gustaría poder ayudar a las mujeres con esta nueva investigación"

Antonio Moya: “Lo que estamos pidiendo, el agua, es una cosa de salud pública”

Una investigadora cordobesa descubre en EEUU una vía para mejorar la detección temprana de la amiloidosis

Exoesqueletos que revolucionan la prevención de la salud laboral en Córdoba

