Esta es la taberna de toda la vida en Córdoba donde puedes comer el guiso más tradicional de España

Con la llegada del invierno el cuerpo empieza a pedir platos de cuchara, de esos que reconfortan. España tiene un recetario larguísimo en este sentido lleno de guisos contundentes, nutritivos y pensados para combatir el frío pero si hay uno que destaca por encima de todos ese es el cocido.

Elaborado a base de garbanzos y otros ingredientes que se cocinan lentamente durante horas, este plato ocupa desde hace siglos un lugar privilegiado en la gastronomía española. En Córdoba hay un lugar que lo reivindica cada semana como parte esencial de su identidad: Bodegas Campos.

Elaborado con garbanzo ecológico de Cortijo La Reina

Este restaurante, considerado por muchos una auténtica taberna de toda la vida, ofrece todos los martes su versión de este guiso tan emblemático. La propuesta tiene un detalle que la hace todavía más especial: el cocido se elabora con garbanzo ecológico de Cortijo La Reina, una materia prima que refuerza la conexión con el producto cuidado y la tradición bien entendida.

Pero el cocido no es, ni mucho menos, la única joya de su cocina. Los propios clientes se encargan de señalar cuáles son los platos que convierten una comida en Bodegas Campos en algo que va más allá de lo cotidiano. Entre los nombres que más se repiten aparecen clásicos como el rabo de toro, el salmorejo, el flamenquín, la mazamorra, el pisto o las milhojas, todos ellos asociados a la esencia más reconocible de la cocina cordobesa.

Las opiniones coinciden en algo más: no se trata solo de lo que se come, sino de dónde y cómo se vive la experiencia. Quienes han pasado por allí hablan de un patio precioso, de un comedor que impone nada más entrar y de un ambiente tradicional que conecta con la historia de la ciudad. Algunos incluso aseguran que ha sido la mejor cena de su estancia en Córdoba, y no de una, sino de varias visitas a la capital.

También destacan detalles que no siempre se encuentran en este tipo de establecimientos: un servicio atento, una carta de vinos bien cuidada y una propuesta que encaja tanto para una comida en pareja como para una reunión familiar o con amigos. Incluso cuando aparece alguna crítica puntual, suele ir acompañada de un tono constructivo y de una respuesta rápida por parte del propio restaurante, dispuesto a mejorar y ajustar.