La Shopping Garden de Ciudad Jardín suma 20 negocios más y alcanza los 22 puestos en su séptima edición

Otro viernes de noviembre, y ya van siete, el barrio de Ciudad Jardín ha vuelto a volcar sus tiendas a la calle Maestro Priego López con motivo de la Shopping Garden. La iniciativa, que partió en 2018 para incentivar las ventas y atraer a público nuevo con el pretexto de las shopping night que iban sumándose cada vez más a las ciudades, está ya consagrada en el calendario como evento comercial en la ciudad.

"La programación ha mejorado y cada vez más negocios quieren participar", ha asegurado el presidente del Centro Comercial Abierto de Ciudad Jardín (CCA), Ramón Luque, a Diario CÓRDOBA. De los casi 200 establecimientos del barrio asociados, unos 60 han colaborado en la cita con descuentos, promociones y actividades gratuitas, sumando 20 más de los que eran en la edición del año pasado. Además, 22 establecimientos han participado directamente en esta ocasión colocando puestos en la calle, lo que ha supuesto cinco carpas más que en 2024, ha comparado el presidente del CCA.

Actividades e instalaciones

Con una programación de degustaciones, actuaciones musicales, clases de baile y hasta una exposición de dibujo escolar hecha por alumnos del Enríquez Barrios han dinamizado desde las 10.00 del viernes en la zona Sur del barrio, en confluencia con Damasco y Camino de los Sastres. Muy concurrido ha estado el espacio de una peluquería que realizaba cortes de pelo gratis en la calle, así como el puesto del Bar Moriles, que ha entregado de forma también gratuita raciones de salmorejo que se han agotado enseguida. Otros comercios regalaban chocolate, churros o tartas con las consumiciones.

Cortes de pelo en la séptima edición de la 'Shopping Garden'. / Victor Castro

Por la tarde, a partir de las 16:30, la jornada ha continuado con animación infantil a cargo de la compañía Ratón Chimpon y Cía, que presentará un espectáculo familiar pensado especialmente para los más pequeños y que servirá como un espacio de encuentro entre niños y padres; y, desde las 18.30, el grupo Soniquete Flamenco Pop pone el broche final con una actuación musical en directo que añadirá un toque festivo y cultural para disfrutar en familia y con un público amplio.

"Nuestro objetivo es seguir innovando y ampliando propuestas para que cada vez más familias, jóvenes y mayores encuentren motivos para visitar y apoyar el comercio de Ciudad Jardín", explica Luque.

Impulso al comercio local

El evento cuenta con la colaboración de Emacsa, Comercio Córdoba y Sadeco, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, que subvenciona la jornada como parte de sus políticas de impulso al comercio de cercanía y la actividad económica en los barrios.

Degustaciones gastronómicas en la Shopping Garden. / Victor Castro

Por su parte, Rafael Bados, presidente de La Federación Provincial del Comercio - Comercio Córdoba, valoró la Shopping Garden como "un ejemplo de cómo la colaboración entre comercios, vecinos y administraciones puede transformar nuestras calles y dinamizar la economía local".