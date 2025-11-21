Salud contratará a 469 profesionales sanitarios en Córdoba en 2026

La Consejería de Salud ha anunciado la contratación de 469 nuevos profesionales sanitarios para la provincia de Córdoba en 2026, de los que la mayoría, 305, irán para el Hospital Reina Sofía. Así lo anunció este viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz durante su visita al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), donde anunció también la creación de una nueva unidad para terapia CAR-T.

Lo calificó como un aumento "como nunca en su historia". Forma parte de una oferta pública de empleo que suma 10.200 plazas, además de las de 2022-2024 (más de 20.000 en total). Según el consejero, la tasa de estabilización alcanzará el 96% cuando finalicen estos procesos.

Así, muchos de ellos, un total de 104 de los nuevos profesionales, irán destinados al área de trasplantes, UCI, el nuevo materno-infantil y otros proyectos, como la terapia CAR-T. Y es que el consejero ha anunciado la creación de una unidad específica para terapia CAR-T en el Reina Sofía, que contará con 37 nuevos profesionales y se ubicará en dependencias anexas a la zona de trasplante de Hematología. Se espera que tenga impacto directo en pacientes derivados de ensayos clínicos en toda Andalucía. "El proyecto CAR-T andaluz supone un antes y un después en el tratamiento de diferentes cánceres", ha resaltado Sanz.

Estrategia de investigación

El consejero ha anunciado que la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía se aprobará antes de final de año o a inicios de 2026. Las terapias avanzadas y la medicina personalizada de precisión serán "una de las grandes apuestas" de esa estrategia.

El consejero ha destacado que el Imibic es uno de los 35 institutos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III y uno de los cinco de Andalucía y ha subrayado "la potencia y fortaleza de nuestro sistema público de salud, especialmente en investigación e innovación" y ha remarcado que el centro trabaja con 49 grupos de investigación, más de 7.000 pacientes implicados y 430 ensayos clínicos activos, el doble que hace cuatro años.

El consejero ha asegurado que el Imibic y el Reina Sofía representan "el modelo que Andalucía quiere para todo el sistema" y ha destacado la unión entre universidad, investigación y asistencia, a la vez que ha resaltado que los objetivos son "mejores diagnósticos, mejores tratamientos y más esperanza de vida".