Este rincón de la Mezquita-Catedral es el techo más fotografiado de Córdoba

Cuando hablamos de la Mezquita-Catedral de Córdoba hay un punto, uno muy concreto, que roba todas las miradas casi sin querer. No está al nivel del suelo ni se encuentra en una fachada exterior. Para muchos se trata del techo más hipnótico de todo el monumento: la cúpula de la maqsura, una de las piezas más fascinantes, complejas y bellas de todo el conjunto.

Quien alza la vista cuando llega a esta zona de la antigua mezquita entiende al instante por qué es uno de los rincones más fotografiados de Córdoba. No es solo una cúpula bonita, sino una auténtica lección de arquitectura, geometría, arte y poder concentrada en unos pocos metros.

Qué es exactamente la cúpula de la maqsura

La maqsura es el espacio reservado en su día al califa para la oración. Y sobre ese lugar privilegiado se alza una cubierta que destaca sobre todas las demás. La cúpula se organiza dentro de una planta octogonal, de unos seis metros de diámetro, donde ocho arcos se entrecruzan formando una estructura de nervaduras que sostiene una cúpula formada por gajos.

El trazado no es casual ni decorativo porque sí, sino que responde a un esquema geométrico basado en dos cuadrados superpuestos en ángulo, un diseño que también se utilizó en la célebre Cúpula de la Roca de Jerusalén. Este sistema de cruce de arcos anticipa una forma de abovedamiento que más tarde será clave en la arquitectura gótica, con esos primeros gestos hacia los arcos ojivales.

Es decir, que se trata de una pieza adelantada a su tiempo, que conecta mundos y épocas distintas sin que el visitante tenga que salir de Córdoba.

Mosaicos de oro y manos llegadas desde Constantinopla

Si la estructura ya impresiona, el acabado directamente deja sin palabras. La superficie interior está cubierta por mosaicos sobre fondo dorado realizados minuciosamente, decoraciones que no fueron obra de artesanos locales cualquiera, sino de maestros llegados desde Constantinopla enviados por el emperador bizantino Nicéforo Focas al califa Al-Hakam II.

Es la prueba física de una colaboración artística entre el poder islámico de Córdoba y el Imperio bizantino en pleno siglo X. Mientras en otros lugares las tensiones religiosas marcaban la historia, aquí se produjo un diálogo artístico sorprendente, delicado y eficaz.

Estos mosaicos tienen un carácter más abstracto que figurativo que tienen su explicación en que en Bizancio se habían vivido fuertes episodios de iconoclasia, evitando las representaciones humanas o paisajísticas. De ahí que en Córdoba se apostara por una decoración más geométrica y simbólica, que encaja perfectamente con la tradición islámica.

¿Dónde está exactamente y cómo se llega?

La cúpula de la maqsura se encuentra junto al muro de la quibla, muy cerca del mihrab, que es el lugar hacia el que se orienta la oración. De hecho, es una de las tres cúpulas que preceden directamente ese muro sagrado. En ese punto central y cargado de significado se concentra la mayor riqueza ornamental de toda la ampliación realizada por Al-Hakam II.

Al visitante actual no le hace falta ningún recorrido especial para llegar. Forma parte del itinerario habitual dentro de la Mezquita-Catedral y basta con caminar hacia la zona del mihrab y simplemente levantar la cabeza.

Una cúpula que lo explica todo sin palabras

Desde la antigüedad, las cúpulas han estado vinculadas al cielo, a lo divino y al poder. Su forma circular, sin principio ni final, se ha interpretado siempre como un símbolo de lo eterno. En el mundo islámico, esa carga simbólica adquirió un peso todavía mayor, tanto en edificios religiosos como civiles.

En la ampliación de Al-Hakam II se cree que hubo varias cúpulas, aunque hoy solo se conservan cinco (según algunas teorías) o cuatro (según otras más aceptadas). En cualquier caso las tres asociadas a la maqsura y al mihrab son las más espectaculares. Todas comparten la estructura de arcos entrecruzados, decoraciones de rosetas y pequeños cupulines que multiplican el efecto visual de profundidad y movimiento.