Octubre se consolida como uno de los meses turísticos de Córdoba con un 5% más de viajeros en la capital

Octubre se ha ganado por derecho propio el apelativo de "mes turístico" en Córdoba. Más allá de la temporada alta tradicional, la de primavera, con abril y mayo a la cabeza, octubre ya se ha consolidado como uno de los mejores para el sector de los hoteles. Al menos así se extrae de los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos en la Encuesta de ocupación hotelera, donde se observa que Córdoba capital sumó casi 5.000 viajeros más que en octubre del año pasado.

Atendiendo solo a datos de la capital y relativos a octubre, los hoteles cordobeses registraron 98.196 viajeros, que son un 5% más que en octubre de 2024, cuando el dato se quedó en 93.509. Con esta cifra, octubre se sitúa en el tercer lugar de meses con más turistas en este 2025, por detrás de abril (104.695) y mayo (99.307).

En el acumulado del año, es decir, entre enero y octubre, los datos también son positivos. Según la encuesta, los viajeros alojados en hoteles hasta octubre han sido cerca de 840.000, que son un 2% más que en el mismo periodo del año pasado. La subida, eso sí, se relaciona únicamente con el buen comportamiento del turista nacional, que sube casi un 6%, pues el extranjero, para el citado periodo, se resiente cerca de un 2%.

Cordobeses y turistas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. / A. J. GONZÁLEZ

Pernoctaciones

En estos diez meses, los hoteles han registrado un total de 1.427.442 pernoctaciones, que son un 1,14% que entre enero y octubre del año pasado, con las relacionadas con turistas nacionales subiendo más de un 5% y las de los extranjeros cayendo por encima del 3%.

Un dato negativo, este relacionado únicamente con octubre y no con el acumulado, es que cayó la estancia media, pasando de 1,84 días en octubre del año pasado a 1,66 en este ejercicio. También perdió la capital número de hoteles (pasó de 93 a 83), pero ganó plazas (paso de 7.642 a 7.649). Cayó, eso sí, el grado de ocupación, que en octubre de este año fue de un 68,37% y el año pasado era de más del 72%.

Turistas por una calle del casco histórico de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Caída de los viajeros a nivel provincial

A nivel provincial, las cifras del acumulado de enero-octubre se mantuvieron más o menos con respecto al año pasado, aunque cayeron levemente. En número de viajeros, la provincia ha pasado de 976.434 turistas alojados en hoteles en 2024 a 973.090, que son un 0,34%. También a nivel provincial ocurre lo que en la capital, que mientras el viajero español aumenta, el de fuera desciende. En concreto, entre enero y octubre visitaron Córdoba 550.101 turistas españoles, un 2% más que el año pasado, y 422.989 extranjeros, un 3,3% menos.