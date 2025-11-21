New Gaming Experience reúne a 50 empresas y consolida a Córdoba como referencia del sector gaming

El Aulario Averroes del Campus de Rabanales acoge este viernes la cuarta edición de New Gaming Experience, un encuentro que consolida a Córdoba como uno de los espacios más activos del ecosistema gaming y tecnológico en Andalucía. El congreso reúne a 50 empresas, estudios de videojuegos, centros formativos, institutos y universidades que muestran sus proyectos, programas y creaciones.

Organizado con el respaldo de la Universidad de Córdoba (UCO), el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial, el evento se presenta como "un escaparate para el talento emergente y la innovación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, realidad virtual, diseño de videojuegos y creación de contenido", según lo define la organización en una nota de prensa.

Ponencias, experiencias inmersivas y divulgación tecnológica

La programación combina sesiones divulgativas y experiencias prácticas con la participación de especialistas como María Nieto Fajardo, representantes del departamento de Ciberseguridad de la Guardia Civil, María Dolores Redel y los creadores Zequio y Rebecca Vilches, entre otros profesionales destacados del sector.

Durante la inauguración, la representante del área de Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, subrayó “la importancia de seguir impulsando el desarrollo profesional de los jóvenes y ofrecerles espacios que proyecten su talento”.

Por su parte, la responsable de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, Isabel Albás, destacó “la apuesta por difundir el patrimonio en todas sus expresiones, también desde la innovación tecnológica”, poniendo como ejemplo el proyecto El Poema, desarrollado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Córdoba.

El vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la Universidad de Córdoba, Sebastián Ventura, reafirmó “el compromiso de la UCO con actividades que impulsan la creatividad y el futuro profesional de las nuevas generaciones”.

Actividades durante toda la jornada

La agenda del evento incluye talleres, competiciones, actividades de divulgación científica y un cierre musical a cargo de Elena Loredo (Elesky), quien ofrecerá este viernes un concierto de bandas sonoras de videojuegos tras su ponencia sobre música y experiencia del jugador.

Con esta edición, New Gaming Experience se consolida como" un punto de encuentro esencial donde jóvenes creadores, empresas tecnológicas e instituciones comparten innovación, talento y visión de futuro", según los organizadores.