“El mejor lugar donde hemos comido en Córdoba”: así es la taberna con tapas desde 3,5€

Córdoba está repleta de locales, tabernas y bares nuevos y antiguos estupendos. Su cultura gastronómica forma parte del ADN de la ciudad, y casi cualquiera que la visita termina hablando de algún rincón donde ha comido bien.

Precisamente por eso llama tanto la atención cuando alguien se atreve a señalar

como el mejor de todos. Suena atrevido, sí, porque el gusto es algo personal… pero no resulta nada extraño que ese título, aunque sea de forma figurada, haya acabado cayendo sobre La Taberna de San Fernando 55, un pequeño gran templo de la cocina cordobesa en pleno centro.

Ubicada en la calle San Fernando, esta taberna se ha convertido, casi sin hacer ruido, en uno de esos lugares que se recomiendan de boca en boca, con frases que dejan poco margen a la duda: “el mejor sitio donde hemos comido en Córdoba”, “todo está buenísimo”, “no os lo podéis perder”.

Aunque esa percepción siempre será subjetiva, hay un detalle que juega a su favor de manera muy clara: toda su carta puede pedirse en formato tapa, con precios que arrancan en torno a los 3,5 euros. Eso permite probar de todo un poco sin tener que renunciar a nada ni vaciar la cartera.

En su carta aparecen algunos de los sabores más reconocibles de la gastronomía local. Están clásicos fríos y contundentes como el salmorejo cordobés y la mazamorra, junto a propuestas que nunca fallan como las patatas bravas al estilo San Fernando, las berenjenas con miel de caña o con salmorejo, o las diferentes croquetas caseras, que pueden ser de jamón, de puchero o incluso de rabo de toro. Todo ello disponible en tapa, media ración o ración, lo que hace que la experiencia sea completamente flexible según el hambre (y el antojo) de cada uno