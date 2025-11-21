Mahou San Miguel contribuye con 43 millones de euros en la economía de Córdoba

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas y servicios 100% española y líder del sector cervecero en el país, contribuyó a la economía cordobesa con 43 millones de euros, según el estudio Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024, realizado por Valora Consultores.

El informe también señala que Mahou San Miguel generó más de 2.900 empleos en la provincia, de los cuales casi un centenar fueron directos y el resto indirectos y relacionados con su actividad, es decir, a través de proveedores, distribuidores y clientes de hostelería. Asimismo, realizó compras a 73 empresas cordobesas por valor de más de 18 millones de euros, impulsando de esta manera el desarrollo de la cadena de suministro local.

La actividad de Mahou San Miguel también tuvo un impacto económico directo en varios sectores clave de Córdoba, dentro de su modelo de creación de valor compartido. El industrial fue el principal beneficiado, concentrando el 60% de la riqueza generada por la compañía en la provincia en términos de PIB; seguido de la hostelería, el comercio y el transporte que recibieron, conjuntamente, un 16% del total del valor económico aportado.

El centro de producción de Córdoba

La compañía continúa, así, fortaleciendo su vínculo con la provincia, donde está presente desde hace más de 40 años a través de su fábrica, la más grande del sector en la región. En los últimos años, estas instalaciones han experimentado un importante crecimiento en cuanto a versatilidad y flexibilidad en la elaboración de diferentes tipos de bebidas y formatos.

De hecho, de esta planta han salido algunas de las últimas novedades de la compañía como Los Cachis, una gama de bebidas populares a base de vino, o La Diabla, propuesta realizada en colaboración con el artista urbano Duki.

“Nuestra fábrica en Córdoba es un motor de desarrollo para la provincia” – explica Enrique Alonso, director del centro de producción de Mahou San Miguel en Córdoba- “Desde estas instalacionescontribuimos al desarrollo económico y a la generación de empleo local, y seguimos apostando por la innovación cervecera. Nos sentimos orgullosos de formar parte activa del crecimiento cordobés”.