NAVIDAD EN CÓRDOBA
Luz, compras y espíritu festivo: vuelve la carpa navideña de Comacor en el Paseo de la Victoria
Instalada un año más en uno de los enclaves más concurridos de la ciudad, reúne a numerosos comerciantes ambulantes que ofrecen una amplia variedad de productos típicos de estas fechas y más
La carpa navideña de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha quedado inaugurada esta tarde en el Paseo de la Victoria, dando comienzo a una nueva edición de este espacio comercial y festivo que marca, de alguna forma, el arranque oficioso de la campaña navideña en la ciudad.
El acto ha contado con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de Comacor, Antonio Torcuato, así como de representantes del Gobierno municipal, concejales como Blanca Torrent y Eva Contador, miembros de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento y de entidades vecinales, profesionales y asociativas vinculadas al sector.
La carpa, instalada un año más en uno de los enclaves más concurridos de la ciudad, reúne a numerosos comerciantes ambulantes que ofrecen una amplia variedad de productos típicos de estas fechas y más. El objetivo es dinamizar el comercio local, promover la actividad del sector y ofrecer un punto de encuentro para residentes y visitantes durante las semanas previas a la Navidad.
