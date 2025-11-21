La Ley de Segunda Oportunidad permite a una viuda de Córdoba reestructurar su deuda sin perder su vivienda

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba ha aprobado un plan de reestructuración judicial que permitirá a una viuda cordobesa conservar su vivienda y hacer frente a su deuda de forma asumible según sus ingresos reales. Gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, no solo se le ha perdonado una parte de lo adeudado, sino que además podrá afrontar el resto mediante un plan adaptado a su situación económica, sin necesidad de contar con la aprobación de los acreedores.

Empezar de nuevo sin renunciar a los bienes esenciales

La resolución judicial perdona 7.000 euros de la deuda total y reestructura el resto para que pueda pagarse de manera realista.

Este tipo de planes, regulados por la Ley de Segunda Oportunidad desde la reforma de 2022, permiten que las personas mantengan sus inmuebles siempre que el pago del préstamo asociado sea viable dentro del plan aprobado.

La clave del caso es que la reestructuración no depende de que los acreedores acepten el acuerdo, sino de que el juez determine que es razonable y sostenible para la persona deudora.

Una década de sobreesfuerzo económico

Tras el fallecimiento de su marido en 2015, la situación económica de esta cordobesa se deterioró rápidamente. Durante años intentó sostener a su familia con ingresos modestos y pequeños créditos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en una carga imposible de manejar. La presión fiscal, los préstamos y los intereses acumulados hicieron que el endeudamiento creciera hasta superar los límites de lo asumible.

A pesar de todos sus esfuerzos -ajustes en los gastos, búsqueda de alternativas y múltiples renegociaciones- la deuda seguía aumentando y la sensación de descontrol era cada vez mayor.

Sin salida aparente, acudió a la Asociación Ayuda al Endeudamiento. Tras estudiar su caso, el equipo jurídico inició el procedimiento de Segunda Oportunidad solicitando un plan ajustado a sus ingresos y la aplicación de los beneficios contemplados por la ley.

El letrado José Domínguez, responsable del caso, destaca que este tipo de situaciones son muy frecuentes: "La reestructuración judicial permite devolver estabilidad a personas que no pueden más, adaptando los pagos a su realidad y protegiendo bienes esenciales como la vivienda. Es una herramienta justa para quienes han actuado siempre de buena fe".

Un futuro por fin despejado

Con el plan aprobado, esta vecina cordobesa puede ahora reorganizar su economía sin la amenaza constante de perder su hogar ni la presión de cuotas inasumibles. La resolución no solo alivia su situación financiera, sino que le permite recuperar la tranquilidad y mirar al futuro con esperanza.

Desde la Asociación Ayuda al Endeudamiento recuerdan que la Ley de Segunda Oportunidad no es solo un mecanismo para cancelar deudas, sino también una vía para reestructurarlas judicialmente cuando sea lo más adecuado, asegurando que la persona pueda mantener sus bienes y seguir adelante con dignidad.