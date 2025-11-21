IMGEMA
Jornada de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas con motivo del Día Internacional del Niño
El acceso será libre y gratuito de 10.00 a 18.00 horas
El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) celebrará este fin de semana el Día Internacional del Niño con unas jornadas de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas, con entrada gratuita tanto el sábado como el domingo. Esta efeméride, que se conmemora cada 20 de noviembre, pone el foco en los derechos de la infancia y en la necesidad de garantizar su bienestar integral.
La iniciativa pretende promover el derecho al juego, al ocio y al aprendizaje en un entorno seguro, accesible y educativo. El acceso será libre y gratuito para niños y adultos durante toda la jornada, de 10.00 a 18.00 horas, hasta completar aforo.
El teniente de alcalde y presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que estas jornadas de puertas abiertas “representan un compromiso con la infancia y una oportunidad para que nuestros niños y sus familias disfruten de una experiencia de ocio educativo en unas instalaciones únicas, de forma totalmente gratuita”.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba