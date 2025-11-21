Jornada de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas con motivo del Día Internacional del Niño

El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) celebrará este fin de semana el Día Internacional del Niño con unas jornadas de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas, con entrada gratuita tanto el sábado como el domingo. Esta efeméride, que se conmemora cada 20 de noviembre, pone el foco en los derechos de la infancia y en la necesidad de garantizar su bienestar integral.

La iniciativa pretende promover el derecho al juego, al ocio y al aprendizaje en un entorno seguro, accesible y educativo. El acceso será libre y gratuito para niños y adultos durante toda la jornada, de 10.00 a 18.00 horas, hasta completar aforo.

El teniente de alcalde y presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que estas jornadas de puertas abiertas “representan un compromiso con la infancia y una oportunidad para que nuestros niños y sus familias disfruten de una experiencia de ocio educativo en unas instalaciones únicas, de forma totalmente gratuita”.