Jornada de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas con motivo del Día Internacional del Niño

El acceso será libre y gratuito de 10.00 a 18.00 horas

La Ciudad de los Niños y las Niñas, en una imagen de archivo.

La Ciudad de los Niños y las Niñas, en una imagen de archivo. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) celebrará este fin de semana el Día Internacional del Niño con unas jornadas de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas, con entrada gratuita tanto el sábado como el domingo. Esta efeméride, que se conmemora cada 20 de noviembre, pone el foco en los derechos de la infancia y en la necesidad de garantizar su bienestar integral.

La iniciativa pretende promover el derecho al juego, al ocio y al aprendizaje en un entorno seguro, accesible y educativo. El acceso será libre y gratuito para niños y adultos durante toda la jornada, de 10.00 a 18.00 horas, hasta completar aforo.

El teniente de alcalde y presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que estas jornadas de puertas abiertas “representan un compromiso con la infancia y una oportunidad para que nuestros niños y sus familias disfruten de una experiencia de ocio educativo en unas instalaciones únicas, de forma totalmente gratuita”.

Octubre se consolida como uno de los meses turísticos de Córdoba con un 5% más de viajeros en la capital

La Shopping Garden de Ciudad Jardín suma 20 negocios más y alcanza los 22 puestos en su séptima edición

“El mejor lugar donde hemos comido en Córdoba”: así es la taberna con tapas desde 3,5€

Esta es la taberna de toda la vida en Córdoba donde puedes comer el guiso más tradicional de España

Iniciados los trámites para construir un centro de salud en el barrio de Huerta de Santa Isabel de Córdoba

Córdoba estrenará una nueva calle: esta es la vía que unirá Sagunto con la avenida de Rabanales

Jornada de puertas abiertas en la Ciudad de los Niños y las Niñas con motivo del Día Internacional del Niño

El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a "asegurar la voz" del Pueblo Gitano en las políticas públicas

