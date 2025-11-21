Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 21 de noviembre de 2025

Espectáculo

‘Nadie puede abarcarlo’

El cantaor Juan Pinilla, ganador del Festival de Cante de las Minas en 2007, ocupará el escenario para alternar su cante con los poemas que recitarán Ana Vega Burgos, Anaïs Vega, Fernando Jaén, Gerardo Rodríguez Salas y el propio Javier Gilabert. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. 19.00 horas.

Comedia dramática

Puesta en escena de ‘Negra sombra’

Lorenzo, un aclamado director y autor teatral, se reúne con su productor y amigo, Jaime, para proponerle una obra basada en su vida: la historia de tres amigos gais que se reencuentran anualmente. Su próxima cita en la vieja fábrica será distinta, ya que uno de ellos debe revelar un secreto que alterará sus vidas.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 20.30 horas.

Cultura en red

Concierto ‘Música por la igualdad’

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer habrá un concierto de Eles Bellido (violín) y Nicolás Díaz (guitarra), con música por la libertad, la paz y la dignidad, que invita a la reflexión por las que ya no están. Niñas y niños de los colegios del distrito realizarán una lectura de textos por la igualdad.

CÓRDOBA. Avda. de Almogávares (esquina Modesta). 12.00 horas.

Literatura

Presentación de ‘A la abuela le crecen los enanos’

La Librería Luque acoge la presentación del libro A_la abuela le crecen los enanos (Aliarediciones), de Ana Cristina González Aranda. Acompaña a la autora Pilar Muñoz Álamo (escritora).

CÓRDOBA. Librería Luque. Fray Luis de Granada, 11. 20.00 horas.

Festival piano Rafael Orozco

Concierto de Marc-André Hamelin

El carismático pianista canadiense Marc-André Hamelin interpretará la Sonata op.10 nº 3 de Beethoven, la menos habitual Sonata nº 6 de Weinberg, las piezas de fantasía op.12 de Schumann y la Sonata nº 4 de Scriabin, entre otros autores.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Muestra de cine palestino

Proyección de ‘Retrospectiva: Foco Rosalind Nashashibi’

Segunda sesión dedicada a la realizadora Rosalind Nashashibi, con la proyección en 16 mm de tres de sus películas: Bachelor Machines Part 1, Footnotes y Eyeballing. Tras las proyecciones habrá un coloquio moderado por Sergio de Benito.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.30 horas.

Inauguración exposición

‘Metal del verano’, de Christian Lagata

La muestra, comisariada por Marc Navarro, reúne obras de nueva producción realizadas por el artista a lo largo del último año que indagan en su interés por otorgar una apariencia infraestructural a sus trabajos escultóricos o hacer de la infraestructura el motivo central de la representación.

CÓRDOBA. C3A. Carmen Olmedo Checa, s/n. 19.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Dentro del ciclo La hora del cuento, habrá sesiones de lectura en las bibliotecas Alcolea (17.30) y Norte (18.00 horas), a cargo de Pilar Nicolás y Lúa. Asistencia libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte. Pl. de la Cerería, s/n. y Avda. Cruz de Juárez. 17.30 y 18.00 horas.

Música

Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

Dentro del ciclo Otoño en las iglesias Fernandinas 2025, la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba interpretarán el Requiem OP. 48 de G. Fauré con Clemente Mata como director.

CÓRDOBA. Iglesia de la Trinidad. Plaza de la Trinidad, s/n. 19.00 horas.

Jornadas culturales flamencas

Proyección de ‘Duende y Misterio del flamenco’

Dentro de las Jornadas Culturales Flamencas del Círculo de la Amistad se proyectará la película Duende y misterio del flamenco (1952), de Edgar Neville.