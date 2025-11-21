Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 21 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 22 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Clofles Marín

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio Fuensanta.

Francisco Bascón Serrano

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Carmen Luque Córdoba

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael.

Vicente Priego Gómez

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  3. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  4. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  5. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  6. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  7. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  8. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el viernes 21 de noviembre

Aquí tienes el resumen informativo de hoy con las principales noticias de Córdoba

Aquí tienes el resumen informativo de hoy con las principales noticias de Córdoba

Luz, compras y espíritu festivo: vuelve la carpa navideña de Comacor en el Paseo de la Victoria

El Ayuntamiento de Córdoba limpia los bancos del recién inaugurado Parque Princesa de Asturias

El Ayuntamiento de Córdoba limpia los bancos del recién inaugurado Parque Princesa de Asturias

Octubre se consolida como uno de los meses turísticos de Córdoba con un 5% más de viajeros en la capital

Octubre se consolida como uno de los meses turísticos de Córdoba con un 5% más de viajeros en la capital

La Shopping Garden de Ciudad Jardín suma 20 negocios más y alcanza los 22 puestos en su séptima edición

La Shopping Garden de Ciudad Jardín suma 20 negocios más y alcanza los 22 puestos en su séptima edición

“El mejor lugar donde hemos comido en Córdoba”: así es la taberna con tapas desde 3,5€

“El mejor lugar donde hemos comido en Córdoba”: así es la taberna con tapas desde 3,5€

Esta es la taberna de toda la vida en Córdoba donde puedes comer el guiso más tradicional de España

Esta es la taberna de toda la vida en Córdoba donde puedes comer el guiso más tradicional de España
Tracking Pixel Contents