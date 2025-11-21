Los fallecidos en Córdoba el viernes 21 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 22 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Clofles Marín

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio Fuensanta.

Francisco Bascón Serrano

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Carmen Luque Córdoba

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael.

Vicente Priego Gómez

La inhumación está prevista a las 17:15 horas en el Cementerio San Rafael.