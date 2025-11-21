Exoesqueletos que revolucionan la prevención de la salud laboral en Córdoba

Cada día, miles de profesionales realizan tareas que implican esfuerzo físico continuado: levantar pacientes, mover cargas o permanecer horas en posturas forzadas. Todo ello pasa factura al cuerpo. Las lesiones lumbares constituyen hoy en día la segunda causa de baja laboral en España, representando hasta el 25% de las ausencias en el trabajo.

Frente a esta realidad, Entorno Activo, empresa perteneciente al grupo Sanicor Córdoba (Ortopedia Aeropuerto), distribuye en exclusiva los exoesqueletos Muscle Suit Every y Muscle Suit Soft-Power, dos modelos desarrollados por la empresa japonesa Innophys y comercializados en España por Healthy Suits, que están transformando la prevención laboral en el sector sanitario e industrial, destaca esta firma en un comunicado.

Según Entorno Activo, el modelo Muscle Suit Every proporciona una fuerza asistida de hasta 25 kg, reduciendo entre un 20% y un 60% las lesiones musculares provocadas por la manipulación de cargas. Su diseño ergonómico y ligero (3,5 kg) actúa como un «músculo artificial» que descarga la zona lumbar, corrige la postura y mejora la calidad de vida del trabajador.

El exoesqueleto ayuda a reducir riesgos a la hora de mover cargas o levantar pacientes. / CÓRDOBA

Por su parte, el Soft-Power, indica esta firma, representa una nueva generación de exoesqueletos ultraligeros (solo 430 gramos), que ofrece soporte flexible durante toda la jornada sin generar calor ni limitar el movimiento. Es ideal para tareas dinámicas en hospitales, centros asistenciales, fábricas, almacenes o el sector agrario.

Implantados en varios hospitales del SAS en Andalucía

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha incorporado estos dispositivos, que distribuye Entorno Activo, en varios hospitales de forma piloto. En el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba y en el hospital de Ronda (Málaga), el personal sanitario de las unidades de rehabilitación, cuidados intensivos y mantenimiento ha experimentado una reducción notable de la fatiga lumbar y del riesgo ergonómico, mejorando la eficiencia y el bienestar laboral, destaca esta empresa.

Además, empresas privadas del ámbito logístico, agroalimentario y de asistencia domiciliaria ya están utilizando los exoesqueletos con excelentes resultados: «menos bajas, mayor productividad y una mejora clara en la percepción de salud de los empleados», recalca Entorno Activo.

El exoesqueleto puede ser de mucha ayuda en atención a mayores o personas con problemas de movilidad. / CÓRDOBA

Innovación que protege y reduce costes

«El uso de estos exoesqueletos no solo protege la salud de los trabajadores, sino que también reduce costes empresariales, al disminuir las bajas por lesión y mejorar la eficiencia. Se trata de una inversión rentable, sostenible y humana, alineada con las nuevas políticas europeas de prevención y bienestar laboral», añade esta empresa. Más allá de la prevención de lesiones, el exoesqueleto mejora la resistencia muscular y la postura corporal, favoreciendo una mayor estabilidad y equilibrio durante las tareas exigentes.

Entorno Activo remarca que «el uso continuado del dispositivo promueve la corrección postural, fortalece la musculatura de las piernas y ayuda a prevenir el síndrome metabólico, contribuyendo a una mejor salud general. Su diseño hinchable y ergonómico se adapta a cualquier usuario, ofreciendo libertad de movimiento y un confort excepcional incluso en turnos prolongados».

Avance en la salud laboral

Esta tecnología no solo representa un avance técnico, sino también un cambio cultural en la forma de entender la salud laboral. «Los exoesqueletos Muscle Suit Every y Soft-Power simbolizan una nueva era en la prevención, donde la robótica se convierte en un aliado natural del trabajador. Gracias a Entorno Activo, hoy esta innovación japonesa está al alcance de los profesionales sanitarios, industriales y agrícolas de toda España», incide esta empresa, cuya ubicación en Córdoba está en la avenida Medina Azahara, número 49, bajo.

