Denuncian el uso de imágenes falsas de la Mezquita-Catedral en las redes del Ayuntamiento

El viceportavoz de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha denunciado hoy la “situación insostenible” en la gestión de las redes sociales del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), tras detectar que la cuenta oficial de Turismo del Ayuntamiento publicó un reel promocionando la Mezquita-Catedral utilizando imágenes que “no pertenecen a Córdoba”, incluyendo paisajes de otras ciudades e incluso una imagen generada por inteligencia artificial “que no se corresponde con la arquitectura” del monumento.

Fernández ha recordado que Hacemos Córdoba ya alertó a finales de octubre del “caos absoluto” provocado por "la externalización" de este servicio, citando errores como promocionar una cripta de Córdoba (Argentina) o anunciar Cabalcor usando una fotografía de la Feria de Sevilla de 2016.

La plaza de España de Sevilla o un arco madrileño

El edil ha detallado que este lunes se publicó un vídeo sobre la Mezquita-Catedral que incluía varias veces la Plaza de España de Sevilla, un paisaje de costa inexistente en Córdoba y el arco de Cuchilleros de la Plaza Mayor de Madrid. Añadiendo también que se emplearon imágenes genéricas de bancos de imágenes, utilizadas incluso para “vender productos en Amazon”.

Otros errores señalados por el grupo son los que incluyen infografías que sitúan lugares emblemáticos en ubicaciones incorrectas, como “San Agustín en Colón, San Francisco y San Eulogio en la Ribera, o San Cayetano en Huerta de la Reina”; la promoción de la Semana Santa con hermandades que “ni siquiera procesionan ese día”; y el uso de “imágenes de campos de golf” para ilustrar espacios naturales como Los Villares.

Un servicio de "peor calidad"

A juicio del edil, estos errores “demuestran que las externalizaciones ofrecen un servicio de peor calidad que la gestión pública directa”, destacando que el propio personal técnico del Imtur “ya trasladó por escrito a los consejeros del organismo” su preocupación por "la falta de control, rigor y supervisión" de la gestión privatizada, alertando de que esta situación “dañaba la promoción turística, perjudica la imagen de Córdoba y devalúa el trabajo del personal público que siempre ha sostenido este servicio con solvencia”.

Asimismo, Fernández ha criticado la respuesta de la delegada de Turismo, Marian Aguilar, asegurando que “o bien nos ha mentido, o bien la gestión sigue siendo igual de lamentable, porque los fallos continúan produciéndose”. Esta advertencia surge después de que Aguilar afirmara en el pasado Pleno que los errores “no repercuten en absoluto” en el turismo y que la empresa implicada “había dejado de gestionar las redes sociales el 8 de noviembre”.

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido la eliminación inmediata de todas las publicaciones erróneas que siguen activas en los perfiles oficiales, saber quién o quiénes gestionan actualmente las redes del Imtur, revisar de forma urgente los contratos de externalización y aplicar sanciones ante errores "tan graves", devolver la gestión de redes sociales al personal municipal y asumir responsabilidades políticas por parte de la delegada Marian Aguilar.

(Este periódico se ha puesto en contacto con el Imtur para obtener una respuesta a las críticas de Hacemos Córdoba y está a la espera de recibir una respuesta).