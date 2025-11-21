Los clásicos resisten: estos son los nombres preferidos para los recién nacidos en Córdoba

¿Cómo se llamaron los bebés cordobeses nacidos en 2024? El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la relación de los nombres de recién nacidos en España correspondientes al año 2024, donde se desglosan las preferencias por cada provincia a la hora de nombrar a los niños y a las niñas. En el caso de Córdoba, el listado revela una apuesta por la tradición y los nombres clásicos, con alguna que otra concesión a la innovación en el caso de las niñas.

En primer lugar, destaca el nombre de Manuel para los niños, con 117 bebés nombrados así; mientras que María es el preferido para las niñas, con un total de 88. En el caso de los niños, completan el podio Álvaro y Alejandro, y en el de las niñas, Sofía y Carmen.

Imagen de un niño recién nacido. / Carlos Luján

Los nombres de niño más elegidos en Córdoba

En 2024, los nombres de niño más populares para los recién nacidos en Córdoba fueron los siguientes:

Manuel

Álvaro

Alejandro

Hugo

Pablo

Antonio

Mateo

Rafael

Martín

Gonzalo

Los nombres de niña más elegidos en Córdoba

En 2024, los nombres de niña más populares para los recién nacidos en Córdoba fueron los siguientes:

María

Sofía

Carmen

Lucía

Valeria

Alma

Jimena

Vega

Martina

Julia

Los nombres para bebés más escogidos en España

A nivel nacional, por lo general, los padres también se decantan por nombres tradicionales en su mayoría. En los niños, los nombres más frecuentes son Mateo, Hugo, Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo y Álvaro.

En las niñas, el top 10 lo componen los nombres de Sofía, Lucía, Martina, María, Vega, Julia, Olivia, Valeria, Mía y Emma.