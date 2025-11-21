DATOS DEL INE
Los clásicos resisten: estos son los nombres preferidos para los recién nacidos en Córdoba
Las familias optan nombres tradicionales para sus bebés, aunque hay alguna que otra innovación
¿Cómo se llamaron los bebés cordobeses nacidos en 2024? El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la relación de los nombres de recién nacidos en España correspondientes al año 2024, donde se desglosan las preferencias por cada provincia a la hora de nombrar a los niños y a las niñas. En el caso de Córdoba, el listado revela una apuesta por la tradición y los nombres clásicos, con alguna que otra concesión a la innovación en el caso de las niñas.
En primer lugar, destaca el nombre de Manuel para los niños, con 117 bebés nombrados así; mientras que María es el preferido para las niñas, con un total de 88. En el caso de los niños, completan el podio Álvaro y Alejandro, y en el de las niñas, Sofía y Carmen.
Los nombres de niño más elegidos en Córdoba
En 2024, los nombres de niño más populares para los recién nacidos en Córdoba fueron los siguientes:
- Manuel
- Álvaro
- Alejandro
- Hugo
- Pablo
- Antonio
- Mateo
- Rafael
- Martín
- Gonzalo
Los nombres de niña más elegidos en Córdoba
En 2024, los nombres de niña más populares para los recién nacidos en Córdoba fueron los siguientes:
- María
- Sofía
- Carmen
- Lucía
- Valeria
- Alma
- Jimena
- Vega
- Martina
- Julia
Los nombres para bebés más escogidos en España
A nivel nacional, por lo general, los padres también se decantan por nombres tradicionales en su mayoría. En los niños, los nombres más frecuentes son Mateo, Hugo, Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo y Álvaro.
En las niñas, el top 10 lo componen los nombres de Sofía, Lucía, Martina, María, Vega, Julia, Olivia, Valeria, Mía y Emma.
