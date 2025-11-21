Córdoba amanece helada: estas son las mínimas de hoy, según la Aemet

El invierno se acerca. El otoño, casi inexistente en Córdoba, se desvanece poco a poco y da pie a días cada vez más fríos en los que el brasero y el sol de mediodía se convierten en los mayores placeres de la rutina. Los termómetros siguen cayendo en la capital y hoy marcarán una máxima de 16 grados y han llegado hasta los tres grados. En el norte de la provincia, el mercurio llegará hasta los cero grados. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las puertas de un fin de semana que estará marcado igualmente por el frío. Además, al inicio de la semana aparecerán de nuevo las lluvias.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para hoy en la provincia es de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas, como hemos adelantado se sitúan en descenso, localmente mínimas sin cambios. Incluso habrá heladas débiles en Sierra Morena. Asimismo, soplarán vientos flojos a moderados de componente norte.

El tiempo en Córdoba, este viernes. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 0º y 11º, y en Priego, entre 1º y 10º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para la jornada de mañana, sábado 22 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en la Subbética y nubes altas por la tarde. La temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, con heladas débiles en Sierra Morena. Los vientos serán del noreste flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 14º; en Lucena, entre 3º y 13º; en Pozoblanco, entre 0º y 11º, y en Priego, entre 0º y 11º.

Además, también puede informarse del pronóstico del tiempo en las principales localidades de la provincia: