Movilidad
Una calle unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
Urbanismo expropiará una parte del centro educativo para ejecutar la conexión
El consejo rector que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba celebra la semana que viene tiene previsto aprobar, de forma inicial, el proyecto de expropiación forzosa que resultará en la conexión de la calle Sagunto y la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos). El titular de los terrenos a expropiar es el propio centro educativo y Urbanismo autorizará un gasto de 190.177,22 euros para la operación.
Según se detalla en el proyecto, la conexión que se busca entre Sagunto y Rabanales dará continuidad funcional a las calles Fernando IV y Luis Valenzuela. Además, la obtención de este suelo ya venía recogida en el PGOU de 1986 y hay parte de la calle que ya está hecha.
Un trozo del patio del colegio
En concreto, existe la calle entre los jardines Elena Moyano y la instalación deportiva del Imdeco (el gimnasio gestionado por Aira), que además sirve de aparcamiento. Sin embargo, si se va de Rabanales hacia Sagunto, esa calle no tiene salida pues por el medio se cruza un trozo del patio del colegio Franciscanos, que es lo que se va a expropiar.
Una vez aprobado el expediente de expropiación, se sacará a información pública y se notificará a la propiedad. Urbanismo dará luz verde, igualmente, al gasto que supone la operación.
