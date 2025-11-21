El Ayuntamiento de Córdoba limpia los bancos del recién inaugurado Parque Princesa de Asturias

El Ayuntamiento de Córdoba ha limpiado en la mañana de este viernes los bancos del Parque Princesa de Asturias que habían sido grafiteados menos de 24 horas después de su inauguración.

Hasta la zona se ha desplazado la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, quien ha condenado un comportamiento que "nos perjudica a todos". Albás ha señalado que se trata de un espacio que "nos ha costado mucho esfuerzo e inversión" al que, "por las malas conductas de algunos no presenta las mejores condiciones. La también delegada de Cultura y Patrimonio Histórico ha destacado que desde Sadeco "hemos actuado con rapidez" para volver a dejar este espacio limpio y libre de vandalismo.

A. J. González

Las pintadas, realizadas con spray rojo sobre varios de los bancos situados en uno de los laterales del recinto, no tenían autor reconocido ni incluían ningún mensaje concreto.