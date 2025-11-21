Aniversario
El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a "asegurar la voz" del Pueblo Gitano en las políticas públicas
Representantes de varias entidades participan en un acto institucional por el Día del Pueblo Gitano Andaluz
Con motivo del Día del Pueblo Gitano Andaluz, representantes de varias entidades gitanas cordobesas han leído este viernes, en el Templo Romano, una declaración institucional firmada por todos grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba en la que reconocen "su contribución a la sociedad y la cultura española, y su compromiso para reforzar las políticas de inclusión".
En coherencia con este planteamiento, el Ayuntamiento de Córdoba, subraya "la necesidad de llevar a cabo en el ámbito local actuaciones en materia de participación, planificación y sensibilización" y expresa su compromiso firme a la hora de asegurar su voz, especialmente el de mujeres gitanas, en el diseño de políticas públicas que les afecten directamente".
Así lo han ratificado miembros de entidades representativas de los gitanos en Córdoba como la asociación de mujeres Panyabi, Fundación Secretariado Gitano, "Fakali" Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas y "Kamira" Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas.
600 años de historia
En 2025 se conmemora el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Con este motivo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de enero declarar el año 2025 como Año del Pueblo Gitano en España.
En el texto aprobado por el Consejo de Ministros, se señala que "este aniversario no es solo un acto de memoria histórica, sino un compromiso institucional para actuar con mayor determinación en la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática".
Día de los Gitanos Andaluces
El Día de los Gitanos Andaluces se hizo oficial el 30 de octubre de 1996 cuando el Parlamento Andaluz aprobó una Declaración Institucional referente a esta conmemoración. Se celebra el 22 de noviembre, coincidiendo con el día de 1462 que llegaron los primeros grupos de gitanos y gitanas a Andalucía, en concreto a Jaén, según viene recogido en los Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo.
Desde 1994 varias asociaciones gitanas organizan actos para celebrar la llegada de los primeros grupos de gitanos y gitanas a Andalucía.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba